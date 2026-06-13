碧咸留名星光大道 汤告鲁斯大赞「荷里活传奇」 大仔新抱继续不见踪影

英国传奇球星碧咸（David Beckham）虽然一向活跃于体坛，以及致力于慈善事业。但其超凡明星魅力比许多荷里活明星都来得更强劲，故此昨日（12日）正式在荷里活星光大道留名。他的设计师太太碧咸嫂Victoria，以及其巨星好友汤告鲁斯（Tom Cruise）负责致辞之外，其2名儿子Romeo和Cruz、细女Harper、好友伊娃朗歌妮亚（Eva Longoria）都有到场支持。而早已宣称与父母决裂的长子Brooklyn及其富家千金太太妮歌娜佩丝（Nicola Peltz），亦照例不见踪影。

阿汤介绍好友辉煌的职业生涯

昨日在举行碧咸打手印及留下专属星星的仪式前，先由阿汤介绍好友辉煌的职业生涯，他说：「在获得无数奖杯、球迷，以及全球性声誉和认可性之前，有一个怀抱梦想的男孩，以惊人的决心和自律获取他如今得到的一切成就。」阿汤又称觉得在星光大道留名，对碧咸来说是最佳的庆祝仪式，「因为他的故事堪称荷里活传奇。一个男孩，坚信自己拥有超越自身的目标，必须努力争取每一个机会，最终影响了他所从事的运动，塑造了世界各地的文化，并为后世创造了机会。」阿汤指好友取得了许多纪录、成就和荣誉，但最难得是成功并未改变其本质。

碧咸自爆夫妻首次约会睇《甜心先生》

而Victoria致辞时则幽默地说：「荷里活星光大道是那种只在电影里才能看到的标志性建筑——它用来表彰那些在各自领域取得成功并真正留下印记的人。所以，我自然而然地以为今天来这里是为了领取我在经典邪典电影《辣椒狂热》（Spice Girls主演的电影）中的那颗星。」接着她继续赞扬丈夫的远见卓识、决心和非凡努力，并指他通过球场上的成功和国际影响力，提高了足球在全球的受欢迎程度。轮到碧咸本人发言时，他先感谢了阿汤在20年前欢迎他和Victoria来到洛杉矶，并自爆他们夫妻俩首次约会时就是看阿汤的经典作《甜心先生》。他又感谢了Victoria，陪伴他度过了近30年的岁月。

Harper揾兄嫂摸门钉

仪式过后，有狗仔拍到Harper乘车前往哥哥Brooklyn和阿嫂妮歌娜位于比华利山的豪宅，但她逗留了数秒钟就离去。有消息人士证实，Harper未有预约兄嫂就不请自来，试图与近年变得疏远的哥哥重新建立联系，可惜昨日Brooklyn并不在家，据知他和妮歌娜目前不在洛杉矶。