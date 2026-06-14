黄子雄为旧爱夏竹欣庆祝46岁生日 曾拍拖8年分手后照撑枱脚零尴尬 二人近年发展大不同

前TVB女星夏竹欣近日迎来46岁生日，她在IG限时动态上分享了一张与前男友、有「TVB御用有钱人」之称的黄子雄撑枱脚吃汉堡包的合照，并温馨写道：「Thanks for the birthday burger.」照片中两人笑容满面，气氛非常愉快。夏竹欣与黄子雄当年因合作拍摄经典处境剧《同事三分亲》而挞着，两人曾经拍拖长达8年。虽然最终未能步入婚姻殿堂，但这对旧情人完美示范了何谓「再见亦是朋友」，分手后仍保持着深厚友谊，不但经常大方同框出席好友聚会，男方更为女方庆生，感情升华至另一层次。

黄子雄与夏竹欣拍拖8年分手

回顾黄子雄与夏竹欣长达8年的拍拖细节，他们的相处模式相当破格。性格西化的黄子雄曾透露，交往8年间从未送过花或节日礼物给女方，因他认为节日庆祝过于商业化；而性格直率的夏竹欣不仅未有介意，更对男友照顾有加，曾四处寻找他心仪的波衫作礼物。至于两人的分手原因，黄子雄曾以「因误会而结合，因了解而分开」这12字真言作总结。

虽然来自单亲家庭的黄子雄常被外界视为「不婚主义者」并对婚姻有恐惧，但他曾澄清不婚是因为被身边离婚的朋友吓怕，更表示与夏竹欣分手并非单纯因结婚生子的分歧，纯粹是两人经过深思熟虑后的和平决定。他们成功克服了七年之痒，却在第8年选择以知己身份继续陪伴彼此。

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夏竹欣与黄子雄各有发展

近年夏竹欣与黄子雄的发展已各自走向不同轨道，但同样精彩。夏竹欣在2015年毅然离巢转投保险界，凭借努力成为年薪过百万的区域经理，变身事业女强人；她在2021年与圈外男友黎伟诺结婚，早前更甜蜜迎来结婚5周年，爱情事业两得意。

另一边厢，57岁的黄子雄依然是圈中出名的「钻石级笋盘」，虽然维持半退休状态，偶尔才接拍剧集过戏瘾，但享受着单身贵族的生活。得知旧爱夏竹欣结婚时，黄子雄亦曾大方送上祝福，足见两人早已放下昔日情份，互相替对方的幸福感到快乐。

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