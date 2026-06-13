港姐2026丨温思婷拒捏鼻验证整容 被翻旧片曾自爆高考后「do鼻」兼用假胸垫造曲线
发布时间：20:30 2026-06-13 HKT
《2026香港小姐竞选》第二轮面试日前已经顺利完成，47位面试佳丽先后与传媒和评审见面，不少面试佳丽已经成为外界的热门之选，其中在抖音拥有近200万粉丝的温思婷（抖音名称温思儿），不仅拥有硕士高学历，更曾自爆年收入达7位数，加上撞样《爱回家》「素素」古佩玲，在网络上拥有极高讨论度。
温思婷曾用假胯假胸垫造出曲线身材
不过温思婷除了背景成焦点外，温思婷的「木偶鼻」同样出众，一度有整容之嫌。在第二轮面试当日，温思婷对于被质疑整容，虽然她称绝对没有，但当有记者问她可以自己碰一下鼻证实？她即「O嘴」快步离开。近日有网民发现，温思婷在小红书一条2021年11月的影片中，曾以「模特身材管理小技巧，上镜get好身材」为题，表示自己的平胸身材，透过用假胯和假胸垫就能形造出曲线身材。
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温思婷曾介绍「do鼻的好处」
温思婷在2024年12月亦曾介绍「do鼻的好处」，温思婷口中所谓的「do鼻」，即是玻尿酸隆鼻手术。片中温思婷十分详细地介绍手术对于颜值提升的效果及术后能令五官更立体和上镜，有网民留言问：「宝背你是没有假体的是吗？」温思婷回应：「有，pen体，老婆。高考完就do完鼻了！」温思婷所指的「pen体」，通常是指医美或整形外科中的鼻雕埋线（或称线雕隆鼻）疗程。接着再有人问：「思思求分享变美底层逻辑。」温思婷回应：「大概框架就是眉眼到轮廓，再到身材管理！！等我出！」亦有人说：「我就是对自己的鼻特别不喜欢，但是也没有勇气去改变。」温思婷则说：「我的想法就是想到那就马上去做！！！做好功课就去行㘦动！」
温思婷的抖音与真实状态截然不同
温思婷的抖音与真实状态截然不同，在抖音片中五官精致，似十足洋娃娃，撞样古佩玲，但身材一点都不科学。但在面试上，温思婷的外貌有离奇转变，鼻头似足小木偶，连不科学的身材亦变得正常。自称「深二代」的温思婷目前在香港工作，她曾拍片介绍自己的香闺，室内装修简约不失奢华，客厅景观是全海景，2025年曾贴出硕士毕业相片的温思婷曾接受街拍访问表示，本身是一年收入有7位数的00后，除了正职外，还有兼职收入，读书时期父母采取放养式教育，不干涉其工作和学习，学费自大学起自己承担。大学在广州读本科，兼职经历丰富，高考后在超市卖薯片，后来因外形条件做模特，帮广州服装品牌和商家拍衣服。
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