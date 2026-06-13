港姐2026丨温思婷拒捏鼻验证整容 被翻旧片曾自爆高考后「do鼻」兼用假胸垫造曲线

《2026香港小姐竞选》第二轮面试日前已经顺利完成，47位面试佳丽先后与传媒和评审见面，不少面试佳丽已经成为外界的热门之选，其中在抖音拥有近200万粉丝的温思婷（抖音名称温思儿），不仅拥有硕士高学历，更曾自爆年收入达7位数，加上撞样《爱回家》「素素」古佩玲，在网络上拥有极高讨论度。

温思婷曾用假胯假胸垫造出曲线身材

不过温思婷除了背景成焦点外，温思婷的「木偶鼻」同样出众，一度有整容之嫌。在第二轮面试当日，温思婷对于被质疑整容，虽然她称绝对没有，但当有记者问她可以自己碰一下鼻证实？她即「O嘴」快步离开。近日有网民发现，温思婷在小红书一条2021年11月的影片中，曾以「模特身材管理小技巧，上镜get好身材」为题，表示自己的平胸身材，透过用假胯和假胸垫就能形造出曲线身材。

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温思婷曾介绍「do鼻的好处」