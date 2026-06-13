陈启泰回应抑郁症病情 : 好返六成 大赞去港铁工作时薪高 黄文意马俊杰参加海选趁机认爱

陈启泰、方健仪（Akina）今日（13日）出席HOY首个大型选秀节目《我要做主播》第一轮海选，吸引超过100位参赛者报名，包括前无线电视艺员马俊杰（Linus）及「十亿千金」黄文意，将挑选出30强晋级比赛。节目海选评判陈启泰及方健仪接受访问时，透露挑选三大要求包括咬字发音要字正腔圆、没有懒音及临场不怯场，方健仪补充指普遍参加者都甚具自信能够过关；陈启泰亦惊喜参加者年龄与界别跨度甚大，赞扬年至69岁的参加者勇气可嘉、方健仪则表示最高学历的甚至拥有博士学位。

陈启泰认样靓会加分

陈启泰作为经典电视节目《百万富翁》主持人，笑言在面试时有刻意开出选择题，让参加者于四大新闻范畴中挑选自己擅长领域：「畀佢哋拣娱乐、新闻、财经同体育，即刻见到佢哋好紧张，问有冇锦囊，但收唔到电话所以冇得问亲友。」主播需要在镜头前工作，陈启泰直言：「样靓会加分！」方健仪则相反不会凭仪表作指标，更自嘲：「我都做到嘅，门槛已经低！我唔系传统嘅靓女，最紧要整齐干净。」

陈启泰患病时曾肿到200几磅

陈启泰早前被网民于港铁站捕获，疑似任职月台助理，他澄清指受聘为港铁录音宣布天气状况等相关资讯：「为港铁做一个游戏节目主持兼宣传，同埋做咗个几钟月台助理，时薪好高！」并表示对乘客认出自己感到高兴，更获途人问路，亦不担心大家误会没有工作需要兼职：「我真系去港铁捞！我真系去返工嘛！」至于抑郁症病情方面，陈启泰感谢外界关心健康状况：「好返六成，中间有时好有时差啲。（消瘦许多？）可以再瘦，最肿嘅时候二百几磅！靠做运动同排毒去减。（病情需要服药？）冇食药一年几，但有食保健品。最重要有宗教同太太支持。」

黄文意与马俊杰离巢擦出爱火花

前无线电视艺员「十亿千金」黄文意今日（13）亮相节目海选，表示于2024年离巢至今长达一年多：「离巢系因为长约完咗，觉得娱乐圈生态变咗，唔想畀合约绑死。」目前作为斜杠族（Slasher）接洽活动主持及KOL相关工作为主。黄文意表示在旧同事马俊杰（Linus）介绍下参加节目，二人离巢时间相约，虽然昔日在TVB没有合作机会，离巢后却擦出爱火、甜蜜认爱：「我哋系拍拖。（组成主播CP？）冇谂呢样，睇节目方向啦，始终唔系关于我哋。」认为不会为二人增加上镜机会。

黄文意父亲为生态能源大亨，坦言离巢TVB后未有参与父亲生意：「冇帮爸爸手，佢嘅职业啱男仔做多啲，唔啱我帮唔到手。」选择继续在娱乐圈发展，但亦表示将抱平常心，认为自己从来不是进取型艺人：「以前喺TVB未有机会，我都唔会主动敲监制房门。」