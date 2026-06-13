Anson Lo卢瀚霆自爆听Demo已好想喊 新歌邀Cloud演绎生死恋

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）推出全新音乐作品《最后一个降落伞》，有别于以往标志性的劲歌热舞，今次Anson Lo回归惨情歌系列，挑战充满韩剧主题曲视感的悲壮曲风。新歌不仅再度邀得黄伟文（Wyman）填词，更首度邀请女神歌手云浩影（Cloud）担任MV女主角，齐齐上演催泪虐心生死恋。歌曲由徐浩（Terry）作曲及监制，Anson Lo透露今次是自己睽违多时再次推出的惨情作品，而歌曲在诞生之初便已充满泪点：「第一次收到 Terry 嘅 demo 嘅时候，其实我一听就已经好想喊，觉得好悲惨、好悲壮，有一啲似韩剧主题曲嘅感觉。」

卢瀚霆参与了剧本构思

因为这份直觉，Anson Lo主动向Wyman提出写一首好惨嘅歌的要求。Wyman 最终以「降落伞」作为歌曲的核心意象，背后寓意既甜蜜又残酷。Anson Lo道：「Wyman 用降落伞去比喻情侣之间嘅『二减一』假设性问题，如果飞机失事，唯一一个降落伞应该留畀边个？情侣甜蜜斗气时嘅有趣对话，当你真正失去呢段爱情嘅时候，回想返就会显得更加之痛。」

为呈现这份极致的悲伤，Anson Lo在脑海中构思了一个凄美的爱情故事，并将其融入剧情式MV当中。为此特别邀请Cloud首度正式合作饰演情侣。MV讲述两人原本是一对甜蜜的恋人，无奈女主角不幸患上癌症离世。在丧礼的场景中，Anson Lo来到现场弹奏女主角生前最爱的歌曲，借此表达一辈子都无法忘记对方的深情。正因为亲自参与了剧本构思，Anson Lo坦言在拍摄时更容易代入情感，交出极具感染力的虐心演绎。

Anson Lo入剪接室与导演一同修改

除了在剧本上出谋献策，Anson Lo在造型与制作上也展现了对作品的极致执着，配合慢歌的氛围，他今次在妆容、发型、服装，甚至隐形眼镜上都刻意步向朴素，撇除平时在舞台上华丽的跳唱形象，呈现出最纯粹、脆弱的一面。谈及对作品的参与度，Anson Lo表示：「咁多年嚟，自己都好执着或者好要求自己喺作品上有高参与度。从第一首歌开始，无论 MV、作曲定系每一个场景着咩衫，自己都有九成九嘅参与。因为每一次嘅作品，自己系最知道自己想呈现啲咩面相、唔同嘅风格。我都proud of呢份执着。」这份认真甚至延续到后期制作。他透露自己每一次不论是出席活动的影片，还是每一个MV的剪接，他都一定会亲自走上剪接室，与导演并肩作战一同修改。他亦特别感谢幕后团队与导演的包容，让每一次的合作都能在愉快的火花中完成。