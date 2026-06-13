吴文忻陈敏儿同为10月17日生日相隔3天离世 皆曾开生前告别派对笑看生死 宣扬正向生命教育

香港娱乐圈接连传来令人深感惋惜的噩耗，吴文忻与80年代TVB当家花旦陈敏儿，分别于6月9日及6月12日相继与世长辞。这两位在萤光幕前留下无数经典画面的女星，离世时间仅相隔短短三天。当大众回顾两人的人生轨迹时，惊讶地发现她们不仅同月同日生，更同样以无比的坚韧面对癌症的考验，甚至都选择了举办「生前告别会」，用最豁达的姿态向这个世界道别。

吴文忻与陈敏儿均出生于10月17日

吴文忻与陈敏儿的缘分仿佛冥冥中早有注定，两人非常巧合地均出生于10月17日。陈敏儿生于1959年，在1979年报读TVB第八期艺员训练班，毕业后凭清雅脱俗的气质成为八十年代的当红花旦与金牌司仪；而吴文忻则生于1974年，在1998年参选《香港小姐竞选》获季军后踏入演艺圈，陪伴了不少香港人成长。

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吴文忻陈敏儿与「癌症」有沉痛连结

然而，吴文忻与陈敏儿的人生皆与「癌症」有著无法割舍的沉痛连结。吴文忻自2022年确诊乳癌后，一直以「抗癌勇士」的姿态积极面对病魔，即使经历复发与无数次化疗，她依然大方分享抗癌点滴，鼓励无数同路人。陈敏儿则是以照顾者的身份与癌症搏斗。她先后经历了幼子廖文诺因血癌早夭，以及丈夫廖启智因胃癌撒手人寰的切肤之痛。经历至亲离去后，陈敏儿化悲痛为大爱，成为「生命教练」，致力推动生死教育，关怀癌症病患及其家属。

吴文忻陈敏儿面对生命终章展现超然生死观

最令人敬佩的共通点，是两位坚强的女性在面对生命终章时，都展现出超然的生死观。吴文忻在抗癌的最后阶段，选择在一众挚友陪伴下举办了一场充满温馨的「生前追思会」，当时吴文忻表现得豁达并直言：「将死亡拎出来讲！」，认为透过这种方式可以让自己直面并克服对死亡的恐惧。无独有偶，陈敏儿也曾为自己举办过一场「生前告别会」，她曾表示：「其实我系一个慢性病患者，近呢2年身体嘅状况越嚟越唔理想，眼见好多位亲友相继离世，人生无常，冇法预料边个会走先。我知道好好道别有几紧要，既然冇办法预知未来，不如把握当下，趁仲有机会，好好表达内心入面嘅说话，减少分离嘅遗憾。她们面对逆境的勇气、对生命的热爱，以及笑看生死的豁达，用她们真实的人生剧本，为大众上了一堂最深刻的生命教育课。

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