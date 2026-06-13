世界杯2026｜Lisa@BLACKPINK火辣热舞引爆气氛 Katy Perry银色晚装华丽登场 碧咸、汤告鲁斯巨星现身观众席

继加拿大世界杯头场开锣后，另一主办国美国亦于当地时间12日晚上假洛杉矶SoFi球场进行开幕战──D组赛事美国对巴拉圭，并举行了盛大的开幕仪式。除了有《乜都得教练》视帝Jason Sudeikis以世界杯大使身份，在开幕礼演说欢迎来自世界各地的球迷，更有韩国女子天团BLACKPINK成员Lisa、美国乐坛天后Katy Perry、南非小天后Tyra、美国饶舌歌手Future等参与开幕礼演出，星光熠熠。

Lisa与Anitta及Rema合唱《Goals》

其中以Lisa的劲歌热舞最为亮眼，她与巴西女歌手Anitta及尼日利亚男歌手Rema合唱了收录在世界杯官方专辑中的歌曲《Goals》。期间她穿上白色超短裤舞衣，与伴舞dancer在一堆绘画了美国名胜的道具包围下，大演连场热舞，令全场观众睇到劲high！不过压轴演出的Katy Perry亦不失礼，她身穿闪银色晚装裙，联同10岁挪威小歌手Tius Luka合唱了其歌曲《Wonder》，带动全场气氛。

一众荷里活巨星撑场

美国开幕式舞台星光灿烂之余，观众席上更是巨星如云，特地来睇波的猛人，包括刚出席过星光大道打手印仪式的碧咸（David Beckham）、碧咸嫂Victoria及他们的老友汤告鲁斯（Tom Cruise）；同场还有金像影帝里安纳度狄卡比奥（Leonardo Dicaprio）、黑人影帝占美霍士（Jamie Foxx）、《星球大战》之父佐治鲁卡斯（George Lucas）、《翻生侏罗馆》男星奥云韦逊（Owen Wilson）、《摩登家庭》女星Sofia Vergara、微软创办人盖茨（Bill Gates），以及时尚名媛Paris Hilton等，齐来为美国队撑场。在一众大人物加持之下，美国首仗即以4比1大胜巴拉圭，可见明星效应果然厉害。