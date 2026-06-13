陈敏儿离世前半个月已入院陷昏迷 黄日华痛心好友未能大步跨过 去年12月最后见面极精神

80年代TVB当家花旦、廖启智遗孀陈敏儿昨日（12日）因病离世，终年65岁。儿子廖文哲、廖文信透过社交平台公布妈妈陈敏儿在家人陪伴下安详辞世，深知此刻已经在天家安息：「遵照敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友及家属参与，不对公众开放，敬盼见谅。」

黄日华半个月前知道陈敏儿入院消息

黄日华与陈敏儿在80年代是同期当家小生与花旦，在多部经典电视剧中合作。对于好友离世，黄日华表示半个月前知道对方入院消息，当时已经处于昏迷状况，当时大家听到这消息并不开心，希望她能够大步跨过，他还说：「㖊日知道谢宁探过敏儿，都话情况唔系咁乐观，估唔到呢件事发生。」

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黄日华对上一次见陈敏儿是半年前

黄日华昨晚（12日）为米雪于麦花臣场馆举行的《友你有米55派对骚》担任嘉宾，黄日华与陈敏儿在80年代初出道时期便频频合作，最为观众津津乐道的，必然是1986年的古装剧《薛丁山征西》，剧中黄日华饰演男主角「薛丁山」，陈敏儿则饰演「樊梨花」，两人因「三休三请樊梨花」的欢喜冤家演出成为当年的经典萤幕情侣。 除了古装剧，两人早在1981年的《过客》已有对手戏，陈敏儿在剧中饰演的「管凤」默默暗恋著黄日华饰演的男主角「李棠」，同年亦一同出演了青春温情时装剧《风雨晴》。对于陈敏儿的离世，黄日华深感婉惜：「我对上一次见敏儿系喺半年前，𠮶阵几位EYT同事约埋为卢海鹏庆祝生日，估唔到呢次系我最后见到佢，见佢好精神又讲下笑、食好多嘢，真系世事难料。」黄日华大赞陈敏儿是一位好硬净又乐观的人，回想不少昔日合作时光：「我同佢最多对手戏，𠮶时合作嘅片段又谂起，好可惜。智叔走咗几年，之后又到敏儿姐，都几唏嘘，我哋系同辈，我识佢咁耐，佢系一个好硬净嘅女人，喺生活同爱情方面，好多大小事都系可以自己控制，佢系一个乐观嘅人。佢上年做过大手术都冇同我哋讲，表现好坚强，呢个系我比较敬佩佢。」

陈敏儿曾称真心佩服黄日华呢个拍档

陈敏儿生前曾在YouTube节目《威哥会馆》上大赞旧拍档黄日华极其勤力，但当时因「黐脷筋」不擅长讲台词，常常疯狂NG，结果因压力太大把心一横跑去做手术剪脷筋，并在收工后通宵苦练对白：「我喺剧中暗恋佢，黄日华系一个勤力到不得了嘅后生仔，佢当时有个缺点，就系讲台词唔叻，佢成日话自己有黐脷筋，一开口就夹着脷，不断重复又重复NG再嚟过，一出道就孭一个咁重飞嘅戏，其实唔容易。佢𠮶阵已经好多工作，由朝拍到晚，但佢收工就系咁练第二日要拍嘅对白，不断背不断读，希望口齿练得伶俐。就系靠佢惊人嘅毅力，之后就完全达标。你睇吓佢而家几掂，呢啲出面嘅人系唔会知，一个艺员嘅成功，肯定系花咗大家想像唔到嘅努力，佢成功系努力争取返嚟，唔系靠个样打出头。」陈敏儿亦曾称在《射雕英雄传》再一次见证黄日华的努力：「𠮶阵武术指导好多都系临时度，临时教佢，佢真系即学即打，仲唔系一场半场，有时候唔叻打错方向，又畀武指闹拍档闹，佢话𠮶时返屋企喊，呢啲真系冇人知，只有自己承受。佢自觉天份唔够，之后又系勤力练，你见佢喺剧入面打得似模似样，所以我真心佩服呢个拍档。」

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黄日华完骚后跟刘德华有电话联络

另一方面，黄日华被问近期出现《中年好声音4》，又频频参与演唱会做嘉宾，是否想再战乐坛？他否认其事，又谦称自己不唱得，只是朋友邀请就参与当去玩，反而自己听歌居多。谈到他是否踢足球耽误唱歌，他笑说：「唔会，一事无成，无话耽唔耽误。」至于早前在胡枫演唱会时化身「专职递水员」，黄日华笑指修哥是一位受专重前辈，为对方服务是后辈的光荣，其后又提到在胡枫演唱会被网民捕捉到在大合唱时，与刘德华见面立即拥抱，但刘德华转脸时表情突然转变，黄日华表示完骚后跟刘德华有电话联络并说：「你知华仔严肃上来好严肃个样，我一唔笑个样好恶架嘛，可能大家误解咗，无嘢架！」