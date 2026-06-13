8点直乐VIURIETY丨193郭嘉骏盼推ERROR自家综艺 爆恨做《掌门人》式游戏节目：要求高不想乱拍

ERROR四位成员昨晚合体为直播节目《8点直乐VIURIETY》演出，他们除了唱歌外，更围绕世界杯主题与到场观众玩游戏，肥仔（梁业）为队友保锜顶上，他要孭起练美娟（娟姐）行圈，玩完之后肥仔指，娟姐的姿势有点奇怪好似死尸，娟姐解释，做这动作是怕他孭不起自己。

何启华获男观众示爱

轮到阿Dee（何启华）被罚，要将大气球放在头上一直泵气，直至气球爆破。但阿Dee非常醒目，用一招贿赂两位现场助手陈乐庭和罗子熙，请他们为自己顶上。若他们愿意，阿Dee会帮他们在《夜吹-怨女俱乐部》节目中争取多一张櫈。二人即时跪在地上多谢阿Dee，场面非常搞笑。在Jackpot游戏中，与阿Dee同一队的一位男观众表明，因为自己的老婆钟意阿Dee导致婚变，他也成为前夫，但现在他跟老婆一样，连他也「嫁了」给阿Dee。阿Dee即时开心得揽着他。

何启华常被网民要「杀全家」

受访时被问到可曾遇过因为自己而导致粉丝婚姻破裂？阿Dee说：「好彩没有经历过，但经常在网上看到很多人说我杀了他全家，我做什么都是错。但从没有试过面对面遇到这种情况，遇到的大多是能支持我的人。刚刚那位前夫我见过很多次，他很支持我的。若是遇上女粉丝便不敢搭膊头。」肥仔表示，大多数粉丝都是全家钟意他：「试过一家六口落巴士遇上我，连嫲嫲也一起追上来要跟我合照，真的很开心。」193（郭嘉骏）则表示，因为ERROR很入屋，钟意ERROR的大多是全家一起钟意，所以粉丝现在经常在网上抽签，希望抽到这节目的门票，来到现场与ERROR真人互动。

郭嘉骏正与公司商讨综艺方向

问他们想不想尽快制作及推出属于ERROR的综艺节目？193表示当然想，已经一直跟公司在商讨研究中，由于ERROR要求高又不想乱拍，以免影响形象不好，已经从不同方向研究，做类似《掌门人》的游戏，还是另类ERROR 游那类节目，真的感到很挣扎，再加上未找到百分百合适的幕后团队，现做完《8点直乐VIURIETY》也可能考虑做一些游戏节目，请一些嘉宾上来一起玩游戏也不错。

梁业爆何启华变「Jackpot王」

肥仔指出，现在网上已经有人说，近日阿Dee已经打破了玩游戏最差的「屎王」之名，变成Jackpot王。阿Dee笑言：「今年我犯太岁，会破财，所以帮公司破财应验了，两集节目合共送了两万元给观众。」而193在之前一集节目中更送出两万元给观众。肥仔则说：「我和保锜二人很乖，帮公司悭钱！」

ERROR四人不会相约睇波

此外，世界杯刚刚开锣，但ERROR表明四人不会相约一起睇波，只因时间上难配合，193更指出，一定要以工作为先。阿Dee提议，因为世界杯四年举办一次，放假让大家欣赏球赛也没所谓。193也说：「我的朋友们已经相约一起放假欣赏决赛的几场赛事。」问他们支持那个国家的球队胜出？阿Dee支持葡萄牙，因为他想借着这次世界杯欣赏到C朗这个传奇，因为上一届世界杯是美斯成为传奇，他的成长是看着两位一代球王，今届他很想C朗能胜出捧杯，那真是C朗的大满贯。保锜钟意看球员，因为现在球员明星化，所以他会观看不同球员作赛的表现，例如法国的米高奥利斯、葡萄牙的祖奥菲历斯、英格兰的华舒福等。193自小便支持英格兰队，因为在当地看到球迷非常疯狂而且气氛很好。