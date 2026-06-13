大象的告别式2.0丨李骏杰Jeremy泪洒舞台 最后20分钟哭不停靠腹肌保住歌声

MIRROR成员李骏杰（Jeremy）、黄靖程、强尼及冯志佑主演音乐剧《大象的告别式2.0》一连九场演出昨日正式展开，首场演出已全场爆满，更获得李佳芯（Ali）、李幸倪（Gin Lee）、谈善言、葛绰瑶、樊沛嘉、吴冰、吴肇轩及杨天宇等圈中好友前来捧场。李骏杰在谢幕期间因演出多次落泪而眼圈红红，出品人兼女主角黄靖程感谢台前幕后辛劳，并透露明日下午场演出尚余小量门票，呼吁观众多多分享首演感想，鼓励更多观众入场支持。

李骏杰喊住唱仍保持水准

李骏杰与强尼演出后于后台接受访问，Jeremy坦言正式演出情绪激动不停落泪，已难以用次数形容：「最尾20分钟keep住喊！由强尼唱歌开始嚟料，三个人一齐喊！」更踢爆冯志佑就算步入后向仍与大家一样激动流泪。Jeremy就算不停在演出期间哭泣，但歌声仍保持水准，他笑言经过下午彩排后，知道情绪过激下会走音或无法唱歌：「我喊到一粒音都唱唔到，所以要收掣，控制返自己去唱歌。晏画已经破晒音，大家都有一种吊颈嘅感觉！」强尼亦透露最后彩排时用尽力量测试情绪状态，好等正式演出时能够受控：「功力刚才就出尽！去到某啲位出动腹肌力量hold住唱歌！」

强尼唔够胆望第一行

Jeremy亦笑言收紧腹肌是令自己不会走音的唯一方法。在音乐剧情绪高潮位置，观众席抽纸巾的声音此起彼落，连台上投入演出的演员都听得到，Jeremy表示：「有听到！听到大家嗦嗦声咁，觉得爽呀！做到一个感动观众嘅演出，即刻觉得我哋成功咗喇！」但笑指不敢望向台下观众，怕会在情绪牵引下一起大哭，强尼亦笑言能够看得第一排观众一清二楚：「当我都差唔多喊，真系唔够胆望第一行！」

李骏杰退场时一跃而下穿崩被观众目睹

Jeremy饰演的陈朗在退场时从台中央的桥上往花丛一跃而下，当下令不少观众感到意外，他表示不知道观众会看到退场方法：「原来大家睇到，我哋会改进呢个效果，唔系想畀大家见到嘅。（原定如何退场？）其实系咁走嘅，但预计大家见唔到、突然之间消失咗！」认为灯光设计上能够再改良以配合效果，强尼亦解释指：「始终唔系拍电影电视有剪接帮助，我哋嘅团队技术系好好嘅。」

李骏杰专注演出靠口碑

至于周末下午场次尚余门票情况，Jeremy坦言忙于彩排没有留意销情，希望尽力做到最好吸引观众：「靠大家完咗场帮手，靠口碑等大家知道系值得睇嘅一套舞台剧。」为专注演出亦不会再思考销情或发帖告急。

江𤒹生（AK）带头玩古装

早前MIRROR透过使用AI将成员化身成古装造型，Jeremy笑言由江𤒹生（AK）开始玩，自嘲适合古装扮相：「我成日觉得自己应该拍古装！几玉树临风！」并觉得队友们的古装效果均各有特色。