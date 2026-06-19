南部档案｜剧情懒人包、5大看点 张新成、丁禹兮齐探险

《南部档案》｜改编自南派三叔的同名小说，由张新成以及丁禹兮领衔主演的奇幻冒险剧《南部档案》于6月11日起开播，讲述南部档案馆探员张海盐和张海虾探索「南安号」大船的故事。下文为您精心整理《南部档案》即睇分集剧情、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

人物关系图

角色简介

剧情简介

必看亮点

故事以张海盐（张新成饰）和张海虾（丁禹兮饰）两位南部档案馆的秘密探员为主角，他们调查一起神秘案件，发现案件背后隐藏著军阀利用剧毒植物「黄昏草」散播的阴谋。在调查过程中，张海盐和张海虾经历了生死考验，张海虾甚至因此瘫痪。随著线索逐渐清晰，张海盐发现所有的线索都指向一艘大船——南安号。

《南部档案》已开播！

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《南部档案》追剧日历公开！

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《南部档案》人物关系图公开！

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张新成 饰 张海盐

张海盐本名是张海楼，是张家外家人，属于南洋档案馆的秘密探员；他性格冲动，行事不拘一格，被称为「南洋第一贱」。

张新成饰张海盐。

丁禹兮 饰 张海虾

张海虾本名是张海侠，他身形适中，嗅觉异常敏锐。性格斯文，冷静沉稳，重兄弟情义，与张海盐的跳脱形成互补。

丁禹兮饰演张海虾。

姜珮瑶 饰 张海琪

张海琪是南部档案馆馆长，她收养了张海盐和张海虾。在张家海外东南亚分支中，张海琪负责搜集讯息，但家族利益永远是第一位。

姜珮瑶饰演张海琪。

富大龙 饰 莫云高

莫云高是军阀，在调查南洋地区黄昏草阴谋并利用剧毒植物制造瘟疫的过程中，与张家人亓官尘烟展开涉及身份试探与真相追寻的激烈交锋。

富大龙饰演莫云高。

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第1－2集：张海楼与张海侠齐查奇案

民民国年间，南洋峇来一场传统婚礼，新娘带来的峇来神像夜晚发声，新郎一家的尸体在盐碱湖地被发现，呈现疯狂挖掘湖底的姿态，案件吸引「南部档案馆调查馆」的张海楼以及张海侠调查，二人到地底发现有大量金银珠宝以及木偶，透过壁画猜测与峇来古神陀罗巴的传说有关。二人在一密室中被大小邪神攻击，在躲避时遇到南洋橡胶园园主张瑞朴，三人为争活路大打出手，潜伏在张瑞朴身边、已重伤的张四野将他砸晕，原来他同是南部档案馆成员，他拿出信物，指胥城同样有这些南洋邪神，并着二人不要接任何关于礁石的任务后便离世。

易容潜入总督府与盘花海礁案

二人在逃出后将洞穴炸毁，便来到胥城，当地多人同时自杀，因赫曼总督强推神秘峇来神崇拜。他们易容潜入总督府，张海侠更男扮女装「色诱」总督，他得知神像是一名军官给予的，更救下一个被困女孩；张海楼则潜入供奉峇来神像的房间将神像烧毁。二人的师父兼馆长张海琪现身并宣布他们转正；邪神案交由其他同事跟进，二人后续破案无数，但却在盘花海礁案改变终身。陈礼标抱着好友尸体去南部档案馆报案，指见到水鬼，张海楼势要查清，张海侠无奈跟随。

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1. 双男主设定张力十足

双男主设定张力十足：在剧中，张新成饰演武力担当的张海盐；丁禹兮饰演的张海虾是智力担当，二人性格互补，联手调查连环诡案，二人搭档的化学反应强烈。张海虾为救兄弟而瘫痪后，张海盐独自承担复仇使命，这种「一毁一守」的悲剧设定成为剧集的核心情感支柱。

张新成与丁禹兮的兄弟情吸睛。

2. 张新成、丁禹兮演技大突破

张新成、丁禹兮演技大突破：张新成凭着校园剧《你好，旧时光》一战成名，令不少观众对他的印象停留在学霸的人设，但他为了《南部档案》进行半年的泰拳训练，打戏干净利落，成功搣甩刻版印象；而丁禹兮则首次挑战双重人格的角色，他将「白虾」的温润理智，以及「黑虾」的疯癫偏执，都用眼神以及呼吸表达，演技大升华。

二人在剧中的表现亮眼。

3. 剧情带科幻元素 题材新颖

剧情带科幻元素题材新颖：《南部档案》设定围绕民国南洋背景自带异域风情，案件取材自南洋本土传说，如「峇来神像」、「水鬼望乡」、「盐腌干尸」等，将中式怪谈以及灵异恐怖氛围拉满。除此之外，剧组跨越4省8地实景拍摄，1比1复刻300米「南安号」巨轮，搭建3000平米南洋码头实景，十分有诚意！

4. 改编至南派三叔著作

改编至南派三叔著作：《南部档案》改编至南派三叔的同名小说，属于《盗墓笔记》宇宙正统前传，时间线设定于1915年至1916年，早于《老九门》，首次系统展现张家「南部档案馆」这一个海外分支机构，填补了张家「海字辈」的历史空白。全剧分为水鬼、邪神，以及南戕三大单元，案件独立又与背后阴谋环环相扣。

《南部档案》改编至大IP。

5. 市场反响正面

剧集在开播时热度值仅3023，半小时内冲至4700，当晚突破7000，首日爱奇艺热度峰值超9000，抖音相关话题播放量超5亿，丁禹兮个人角色的热度更在开播5分钟内破亿，断层领先！另外，《南部档案》共有7首OST，男主之一的张新成亲唱两首OST《漫过无尽岁月》，以及《孤光》。

《南部档案》成绩亮眼！

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