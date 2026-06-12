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2026 FIFA世界杯墨西哥揭幕 哥伦比亚天后Shakira《Dai Dai》热爆全场 7月闭幕联手麦当娜BTS登台

影视圈
更新时间：14:09 2026-06-12 HKT
发布时间：14:09 2026-06-12 HKT

2026年世界杯于3地开锣，11日在墨西哥率先揭幕，开幕典礼于Estadio Azteca球场举行，活动以音乐、舞蹈及艺术展现墨西哥文化，融合原住民表演者与现代民俗舞蹈，向东道主的历史传承致敬。 

开幕礼阵容星光熠熠

开幕礼阵容星光熠熠，演出者包括墨西哥摇滚乐队Maná、Los Ángeles Azules、Belinda、Danny Ocean及哥伦比亚天王J Balvin等人，演唱《Golden》的美籍韩裔歌手EJAE与男高音Andrea Bocelli及DJ David Guetta一同献唱世界杯歌曲《DNA》。影星莎玛希恩（Salma Hayek）就现身将世界杯奖杯交给FIFA主席Gianni Infantino；最后压轴由哥伦比亚天后Shakira联同尼日利亚歌手Burna Boy登场。

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Shakira的出场令全场沸腾

哥伦比亚天后Shakira的出场令全场沸腾，她身穿亮黄色纱网连身衣、配搭同色手套，以凌厉的舞步踏上舞台，并在巨型湖水绿色与黄色旗帜上演出，旗帜上写着「We are ready」（我们已准备就绪）。Burna Boy于歌曲进行至一半时加入，身穿牛仔套装，二人合力演绎带有非洲节拍风格的赛事主题曲《Dai Dai》。 这首《Dai Dai》正是Shakira与Burna Boy共同创作的本届世界杯官方主题曲，亦是她第4度为世界杯演出，即令无数球迷忆起2010年南非世界杯的殿堂级金曲《Waka Waka》。

Shakira将于闭幕礼与麦当娜演出

演出结束后，烟花与灯光照亮整个球场，为赛事正式揭开序幕。墨西哥随后在分组赛迎战南非，并以2比0赢波。Shakira将于7月19日在新泽西举行的世界杯闭幕礼上，与美国乐坛天后麦当娜（Madonna）及韩团防弹少年团（BTS）一同演出。

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