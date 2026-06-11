韩团NewJeans重组在望 四人阵容10月回归 2028年展开大规模巡演

韩国顶级综合性券商「韩亚证券」昨日发表娱乐产业报告，透露因合约纠纷而停工的人气女团NewJeans，有望在今年10月以4人姿态重组，并计划于2028年展开大规模巡回演唱会。

NewJeans确认回归ADOR

韩团NewJeans因与公司ADOR娱乐的合约纠纷，停工逾一年，据悉她们有望于今年10月以4人阵容重返乐坛。消息人士透露成员Hanni、Haerin、Hyein已率先回归ADOR，Minji则正处于最后洽谈阶段，但很大机会重返NewJeans。事实上，ADOR早前已承认，3名成员于4月赴哥本哈根的行程属新歌前期制作阶段，旨在探索乐队全新音乐方向。至于成员Danielle，其合约已于去年12月以「互信破裂」为由正式终止，确定被飞出NewJeans。Danielle遭ADOR索偿的官司，今日进行第2次辩论，她的律师指官司令Danielle无法进行演艺活动及跟其他公司签约。

韩亚证券维持HYBE买入评级

韩亚证券昨日发表的报告，维持对HYBE的「买入」评级，并将目标股价定于35万韩圜（约1,800港元）。因为SEVENTEEN预计于今年全员入伍，韩亚证券据此调整2027年业绩预测，将目标股价下调13%至35万韩圜。不过，SEVENTEEN将在2028年重启完整体活动，届时将和NewJeans、KATSEYE、CORTIS等团体相继展开大规模巡回演唱会，4个团体带来的营业额，预计高达5,000亿至6,000亿韩圜（约25.6亿至30.7亿港元）。加上红爆全球的韩团防弹少年团（BTS）正进行世巡，将为HYBE下半年带来非常可观的收入。

目标股价齐遭下调各团入伍与新团成关键

其余娱乐巨头方面，JYP娱乐目标股价由90,000韩圜（约461港元）降至79,000韩圜（约404港元），当家男团Stray Kids成员会否于今年底或明年入伍，成为JYP盈利关键。YG娱乐的股价则由76,000韩圜（约389港元）调整至63,000韩圜（约323港元），主要收入来源将来自8月重启的BIGBANG 20周年巡回演唱会。

BTS釜山骚接逾180旅客投诉

此外，BTS将于本月12日及13日在釜山举行出道日巡唱，惟演唱会尚未开锣，旅游局却收到逾百宗投诉。根据韩国观光公社「旅游数据研究室」的最新数字，上月全国共录得368宗旅游投诉，当中185宗针对釜山，相当于釜山去年全年投诉总数的77.4%，创下单月新高，投诉主要以住宿价格飙升为主。