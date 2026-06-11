刘德华预热圣诞演唱会 相隔15年再出巡唱极品套装限量3333套

刘德华（华仔）去年1月完成《今天…is the Day》巡回演唱会，在最后一场演出中，华仔不舍现场每一位歌迷，许下承诺尽快同大家见面，延续舞台之约。言犹在耳，华仔将在今年圣诞再度启动新一次巡回演唱会，兑现与粉丝的承诺。

刘德华新影音产品全程德国压制

为留存巡演每一刻动人瞬间，华仔相隔15年再推出演唱会高清影音典藏产品——《今天…is the Day 刘德华巡回演唱会 （Blu-ray + 2CD）》，将2024至2025年香港红馆最终站的精采演出完整收录，精剪尾场精华片段，还原现场出色的舞台、华仔与歌迷互动及深情演绎动听的乐章。本次珍藏版套装由华仔亲自监督，全球限量3333套，每套均配备独立专属流水编码。包含1张高清蓝光影碟、2张典雅玫瑰金珍藏版CD，碟面采用精致玫瑰金工艺打造，且全程德国压制，音质画质极致还原，最大程度复刻现场原声原景。

刘德华未曝光照片收录

同时，《今天…is the Day 刘德华巡回演唱会 （Blu-ray + 2CD）》附赠多重精美周边福利，随机附赠2张珍贵的演唱会幕后花絮彩照小卡，搭配一本56页超厚精美现场写真书册，收录巡演台前台下华仔未曝光的照片，透过照片再感受一次演唱会的气氛及影像。

刘德华歌迷会迎纪念日

影音内容上，套装精心甄选30多首见证几代人青春的殿堂级金曲，囊括《一起走过的日子》、《忘情水》、《谢谢您的爱》、《中国人》、《笨小孩》、《可不可以》等经典代表作。首首皆是时代金曲，句句承载青春记忆，高亢热血、温柔深情轮番上演，完整复刻红馆终极场的完整歌单与演出氛围，沉浸式重现巡演的热血与感动。演唱会典藏套装将在6月18日发行，而这一日恰逢刘德华歌迷会生日，意义非凡。