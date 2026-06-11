Jer圆梦同偶像陈奕迅拍戏 全身特技化妆演皮肤癌患者 朱茵林熙蕾撑港片

金像奖提名美术指导张蚊首次执导剧情长片《不得不好死》（暂名），由廖婉虹监制、卓亦谦编剧，香港电影发展局及文创产业发展处举办的第8届「首部剧情电影计划」专业组获奖项目，并由电影发展基金拨款资助。继早前于冰岛外景拍摄完成后，日前在香港举行开镜礼。

陈奕迅、林熙蕾再亮相大银幕

本片演员阵容鼎盛，除了有在香港大银幕久未露面的陈奕迅、朱茵及林熙蕾外，更邀得金像奖得主白只、新生代女星陈书昕（Sheena）联合主演，男主角由MIRROR成员柳应廷（Jer）破格演出，探讨如何面对死亡、活出「好死」的生命课题。陈奕迅与朱茵这对组合，对上一部在大银幕跟观众见面作品，分别为2018年《卧底巨星》及《古宅》，今次两人在片中饰演Jer的父母。而自2009年韦家辉执导的《再生号》后，林熙蕾亦相隔多年未有演出香港电影，所以制作团队特别感恩，这次获得这三位重量级演员参演，身体力行支持港产片。

柳应廷破格演出

在《不得不好死》中，Jer迎来大突破，挑战饰演患有罕见黑色素瘤皮肤癌的威廉。为了完美呈现角色全身与面部均长满密麻黑斑的特征，Jer放下偶像包袱，每日接受长时间的特技化妆，演绎一位自小被宣告早逝、长期与癌症共存的抗癌传奇人物。

柳应廷抱学习心态

日前电影开镜，Jer谈及今次演出会否有压力时，坦言虽然角色改编自真人真事，但原型人物提供了很多参考，让他揣摩角色时更容易，所以不算太大压力。他又感谢导演动用大量「人情咭」，说：「导演系用咗好多人情卡，请到咁多位又靓，又犀利嘅前辈喺呢套电影度演绎。每一个都非常好戏，喺佢哋身上面学到好多嘢。」

柳应廷梦想成真

Jer又特别开心终于圆梦与偶像陈奕迅的合作，说：「可以同Eason合作到非常开心，喺音乐上面期待咗好耐……今次就喺电影上面，终于有第一次嘅合作。今次佢做到我戏里面嘅爸爸。」Jer亦感谢拍档白只与Sheena ，形容所有演员都很厉害，作品水准极高。

《不得不好死》改编自真人真事

《不得不好死》改编真实人物，这份不畏面对死亡的人生理念，与导演张蚊的价值观不谋而合。先天患有脊椎侧弯的张蚊，人生经历过三次大手术、将几十颗螺丝钉入脊椎，但她从未消极颓废，反而坚持追寻电影梦，曾六度获得香港电影金像奖提名「最佳美术指导」及「最佳造型设计」奖，电影包括《僵尸》、《翠丝》及《年少日记》等。今次张蚊首次执导，将自己的抗病经历与真实人物故事完美融合，用镜头探讨我们无法控制死亡，但可以选择如何正面面对死亡。