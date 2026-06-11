郭晋安左眼发炎无碍打波行善 仔女不在港父亲节自己过︰冇所谓啦

郭晋安担任中国香港艺人网球联盟（A Team）会长，联同一班成员李思雅（Cindy）、黄子恒、罗天宇、谢高晋、单文柔等（11日）出席「中国香港网球总会基金慈善高尔夫球赛 2026 」。戴上太阳眼镜的郭晋安透露左眼发炎，不会传染别人，搞笑指女儿也避开他。他问过医生要滴眼药水，临睡前要涂眼药膏，但不会影响打波水准；是次未有出赛打高尔夫球，主要推广网球运动。

郭晋安收女儿画作

郭晋安笑言有信心父亲节前左眼已康复，女儿提早送了一幅亲自画的风景画给他，他说：「因为阿女喺父亲节𠮶日会离开香港去Trip，冇所谓啦！佢越画越靓，年年都送画畀我，佢钟意画风景画。个仔就喺英国，到时倾电话就OK啦！」同场出席的A Team创办人之一兼秘书长、总教练，以及前港队网球港代表的Cindy，指是次活动推广网球运动，为小朋友筹款，支持网球练习，望发掘到「明日之星」。

李思雅揭队友花名

同时拥有十几年打高尔夫球经验的Cindy，称联同陈展鹏、罗天宇、谢高晋出战打高尔夫球，而对手球技并不弱，会尽力打，她说：「我哋打队制赛，陈展鹏有个花名叫『陈三百』，靠佢开波，打到好远。罗天宇、谢高晋打得都好好，呢队Team有啲实力，系梦幻组合，好好玩嘅。」指A Team现有50多位成员，担任会长的郭晋安经常带领他们到大湾区比赛及参与慈善活动；至于慈善牌照方面仍申请中，望获得牌照后能够帮助到更多人。提到Cindy在谭嘉怡社交网的短片中表示「不要为拍拖放弃梦想」，她指当年选择返港做运动员而放弃爱情，离开TVB后想在运动方面多作推广，现在仍有许多梦想；又承认一位拍拖逾五年的圈外男友，对方不是运动员，都会一同做运动。