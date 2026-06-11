BIGBANG香港演唱会2026｜11月登陆启德主场馆 传采实名制防黄牛 票价、开售日期、座位表一文睇清

韩国天团BIGBANG的VIP们注意！早于去年已预告合体的BIGBANG，今日（6月11日）终于正式重磅宣布，为庆祝出道20周年，G-Dragon（GD）、太阳及大声3子将举行睽违9年的世界巡回演唱会！今次规模盛大BIGBANG巡回演唱会，涵盖亚洲、北美、欧洲及大洋洲等多个地区，而香港站更落实于11月强势登陆启德主场馆，势必掀起全城抢飞热潮！

💥 出道20周年大阵仗回归 3子踏上全球舞台

自BIGBANG宣布今年合体后，全球粉丝一直引颈以待。今次《BIGBANG 20周年世界巡回演唱会》是他们相隔9年后再度正式合体开骚，对于能够再次一睹G-Dragon、太阳及大声同台演出，令一众乐迷相当兴奋！

主场馆

BIGBANG演唱会香港站落实11月启德主场馆主场馆开唱

对于香港粉丝来说，最关心的当然是香港站的详情！BIGBANG香港演唱会定于11月13日至15日，一连三日于全新落成的启德主场馆主场馆举行。消息一出随即引发本地乐迷热烈回响，网上讨论区瞬间疯狂洗版。至于大家最关心的细节，包括开售日期、票价、座位等资讯，还有T.O.P会否回归，《星岛头条》曾收到独家消息 ，今次BIGBANG演唱会主办方将会采用「实名制」购票方式，确保门票能够公平发售，杜绝「黄牛」炒卖及有假门票出现，令粉丝可以安心入场，目前仍有待官方进一步公布，届时将会为各位粉丝密切留意最新消息，准备疯狂抢飞！

📅 BIGBANG 20周年世界巡回演唱会时间表 (2026年)

《BIGBANG 20周年世界巡回演唱会》巡唱首站将于8月在韩国高阳体育场揭幕，随后大军将移师北美及欧洲举行殿堂级的巨蛋及体育场级别演唱会，再强势回归亚洲！

亚洲区 - 韩国首站

8月21至23日： 韩国 - 高阳体育场

北美及欧洲区

9月5日： 美国 - 奥克兰

9月11日： 美国 - 新泽西州 MetLife Stadium

9月19日： 法国 - 巴黎法兰西体育场

9月26日： 英国 - 伦敦热刺球场

亚洲区

10月10至11日： 台北 - 小巨蛋

10月17日： 新加坡

10月24至25日： 越南 - 河内

11月7日： 泰国 - 曼谷

11月13至15日： 香港 - 启德主场馆

BIGBANG在2017年曾以五人完整阵容在香港举办演唱会

BIGBANG 对上一次在香港合体举办演唱会，已经是2017年1月21日及22日于启德邮轮码头（东九龙邮轮码头广场）举行的《BIGBANG10 THE CONCERT - ‘0.TO.10’ FINAL IN HONG KONG》，这场演唱会对 VIP（BIGBANG 粉丝暱称）来说有著非常特殊的意义，是BIGBANG在香港首个大型户外演唱会，每场容纳近 30,000 人，现场气氛极为震撼，同时这是成员 T.O.P 入伍前，BIGBANG 五人完整阵容在香港的最后一次演出，成员们当时坐在巡演花车上绕场一周，与户外广场的粉丝近距离互动，成为无数粉丝的珍贵回忆。