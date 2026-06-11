蔡思贝已为《女足》配音不担心变都市传说 谈感情状态落闸专注事业

蔡思贝、IdG Bubbles其中三位成员小倬、梦月及家銮等现身又一城世界杯宣传活动。蔡思贝称，小时候凌晨同爸爸一齐看世界杯赛事，又可以食杯面，形容杯面就是她看世界杯的初衷。长大后，她同朋友们追球星，研究球例等，加上拍摄了周星驰电影《女足》后，大大提高对足球的热诚。

蔡思贝父亲节送波衫

问会否带爸爸到美国、加拿大及墨西哥欣赏世界杯赛事？蔡思贝启称「来商场看便宜很多」，可以悭回机票钱，指这里有葡萄牙球星C朗曾穿着的作赛球衣展览，「球衣上仍有泥积！」问她是否未有工作故要悭钱？她形容自己是悭妹，「应使得使」，故完成活动便会拣球衣送给爸爸作父亲节礼物。

蔡思贝唔怕《女足》变都市传说

问她知不知道电影《女足》何时上映？蔡思贝称「不知道」，很期待收到上映日期的通知。问到惊唔惊变成「都市传说」？她说：「不会啦！对导演有信心，（后期制作正进行？）我经已做了配音工作。」问她现阶段是否亲自洽谈工作？她表示振奋，为自己打拼，并透露接下了音乐剧及拍摄电影的工作，正为音乐剧排练，电影将于今年开拍，她说：「不过这几个星期工作会瘫痪，要专心看世界杯赛事。」早前妈妈腰部受伤，问现在康复进度？蔡思贝先多谢外界关心，指妈妈要休养，需要继续照顾她。

蔡思贝出街冇顾忌

此外，早前蔡思贝在「街拍」后，不少网民大赞她的身形是「神级比例」，她多谢大家俾面，「刚巧那天有化妆出街，也要多谢爸妈的遗传。」问到日后出后前是否要悉心打扮？她称「不会」，不想有太多顾忌，「以前出街会戴帽、口罩，现在可以大摇大摆地坐港铁，人人也在看手机，才没人理会我。」

蔡思贝赶走追求者

至于感情生活方面，蔡思贝笑指「处于好好的状态」，问有无追求者？她仅称「可能有又可能没有」，「我也会一一落闸！现在要专一地冲刺事业，（这样会吓到男士们不敢走近吗？）看完这访问后便没人会敢埋身！」新一届港姐早前面试，她有看有关报道却无细看，不知道佳丽的质素如何，寄语她们加油。