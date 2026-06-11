Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡思贝已为《女足》配音不担心变都市传说 谈感情状态落闸专注事业

影视圈
更新时间：14:46 2026-06-11 HKT
发布时间：14:46 2026-06-11 HKT

蔡思贝、IdG Bubbles其中三位成员小倬、梦月及家銮等现身又一城世界杯宣传活动。蔡思贝称，小时候凌晨同爸爸一齐看世界杯赛事，又可以食杯面，形容杯面就是她看世界杯的初衷。长大后，她同朋友们追球星，研究球例等，加上拍摄了周星驰电影《女足》后，大大提高对足球的热诚。

蔡思贝父亲节送波衫

问会否带爸爸到美国、加拿大及墨西哥欣赏世界杯赛事？蔡思贝启称「来商场看便宜很多」，可以悭回机票钱，指这里有葡萄牙球星C朗曾穿着的作赛球衣展览，「球衣上仍有泥积！」问她是否未有工作故要悭钱？她形容自己是悭妹，「应使得使」，故完成活动便会拣球衣送给爸爸作父亲节礼物。

蔡思贝唔怕《女足》变都市传说

问她知不知道电影《女足》何时上映？蔡思贝称「不知道」，很期待收到上映日期的通知。问到惊唔惊变成「都市传说」？她说：「不会啦！对导演有信心，（后期制作正进行？）我经已做了配音工作。」问她现阶段是否亲自洽谈工作？她表示振奋，为自己打拼，并透露接下了音乐剧及拍摄电影的工作，正为音乐剧排练，电影将于今年开拍，她说：「不过这几个星期工作会瘫痪，要专心看世界杯赛事。」早前妈妈腰部受伤，问现在康复进度？蔡思贝先多谢外界关心，指妈妈要休养，需要继续照顾她。

蔡思贝出街冇顾忌

此外，早前蔡思贝在「街拍」后，不少网民大赞她的身形是「神级比例」，她多谢大家俾面，「刚巧那天有化妆出街，也要多谢爸妈的遗传。」问到日后出后前是否要悉心打扮？她称「不会」，不想有太多顾忌，「以前出街会戴帽、口罩，现在可以大摇大摆地坐港铁，人人也在看手机，才没人理会我。」

蔡思贝赶走追求者

至于感情生活方面，蔡思贝笑指「处于好好的状态」，问有无追求者？她仅称「可能有又可能没有」，「我也会一一落闸！现在要专一地冲刺事业，（这样会吓到男士们不敢走近吗？）看完这访问后便没人会敢埋身！」新一届港姐早前面试，她有看有关报道却无细看，不知道佳丽的质素如何，寄语她们加油。

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
17小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
4小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
7小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
23小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
23小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
2026-06-10 15:17 HKT
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
4小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
21小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT