《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开

TVB长寿处境剧《爱·回家之开心速递》将于2026年7月迎来正式大结局。随着停播的日子越来越逼近，网民除了细数剧集的经典场面与故事人物，与及剧中各对CP组合发展外，亦揣测接棒处境剧的内容及主角人选！今日（11日）TVB宣布全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》（下文简称《三代同糖》）已落实于8月隆重登场。

《三代同糖》跳出以往处境剧的传统框架

今次新剧《三代同糖》跳出以往处境剧的传统框架，大玩「女性觉醒」、「世代火花」甚至贴地加入「AI冲击」等热门话题，大玩「全女班」神仙阵容，由罗永贤（Marco）监制，找来三位「唱得兼Talk得」的女星担大旗，包括「辣妈」车婉婉、「星梦一姐」吴若希，以及凭综艺节目《唱钱》人气急升的甜美女神新人李茵彤（Desta），单看阵容已经火花四溅！

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车婉婉无预警杀入女儿吴若希的生活

《三代同糖》讲述投入大半生相夫教子的「唐曹嘉冰」车婉婉突然「觉醒」，并由加拿大飞返香港「进驻」单亲妈咪女儿「唐万里Lesley」吴若希住所，决心找回失落的时光及初恋的感觉。原来当年「唐曹嘉冰」车婉婉曾因「唐万里Lesley」吴若希坚持要生下女儿「唐芯」李茵彤彻底闹僵，如今「唐曹嘉冰」车婉婉突然无预警杀入及扰乱「唐万里Lesley」吴若希生活，「唐万里Lesley」吴若希与投契的外孙女「唐芯」李茵彤联手「夹攻」「唐曹嘉冰」车婉婉，令原本平静的「唐家」掀起连番风云。同一时间，单亲妈咪「唐万里Lesley」吴若希又在工作上迎来极大危机，事业家庭同时告急的她到底会如何自处。

车婉婉与Desta在剧中将有合唱场面

为了增加贴地感，《三代同糖》除以与观众／网民息息相关的「亲情」及「世代沟通」（GENZ外孙女）作为故事主轴，还加入了「AI冲击」、「重启人生」及「时事」等卖点，传递欢乐、做人哲学的同时，并会线上线下紧贴社会流行话题和网络热话，与观众／网民同频感应时代脉搏，寻找情绪出口的共鸣感。《三代同糖》的主要角色选角亦相当用心，根据剧情，车婉婉与李茵彤在剧中将有合唱场面，两代唱得之人同场较劲，为这部即将登场的全新处境剧点燃了一大期待值。「所谓家人，是吵不散的依靠；所谓懂得，是知道何时放过自己也放过别人；所谓人生，是无论几岁，都有活成自己喜欢的模样的勇气。」《三代同糖》是写给所有人的情书，有笑有泪、有刺有暖，道尽平凡日子里最真实的动人滋味。

角色介绍：

「唐曹嘉冰」车婉婉 - 叛逆追梦外婆

「我心理年龄分分钟后生过你」活得豁达的乐天外婆，生于传统潮州家庭，现在想追寻失落的梦想。热爱家庭，聪明坚毅，有自己一套，但有时自尊心太强而显得刚愎自用，想修补母女关系却不知如何入手。



「唐万里 Lesley」吴若希 职场钢铁中女

「业绩K P I 通通达标，点知屋企K P I 全部挞Q」外刚内柔的倔强中女，一辈子的离经叛道都体现了在她未婚产子一事，此后为了成为女儿支柱自立自强，面对女儿的成长又有些怅然若失。能摆平全港最棘手的公关危机，却在自家蜗居的『三代战场』兵败如山倒。

「唐芯」 李茵彤 佛系人间清醒

你越要我commit，我就越想quit」古灵精怪佛系GEN Z，在单亲家庭长大的她有著同龄人没有的成熟心智，用最 Chill的姿态，在两大魔头（外婆+妈咪）中优雅求存。和所有少女一样对万物三分钟热度，但凭著自身的冰雪聪明周身刀张张利。

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