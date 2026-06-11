郭晋安上市公司CEO胞姊罕曝光  郭致因五官激似细佬气质出众  安仔罕谈五亿身家传闻

现年61岁的三届视帝郭晋安（安仔），24年5月与欧倩怡宣布结束18年婚姻后，事业版图再创高峰。他与胞姊郭致因（Cindy）共同创立的草姬集团（2593）于24年底成功挂牌，成为市场焦点，郭晋安的身家据传已超过5亿港元，晋身城中顶级的「钻石王老五」。近日，他极少露面的胞姊郭致因开设了个人小红书帐号，罕有地分享了「郭家家训」如何影响他们姊弟一生，而郭晋安亦在访问中谈及了自己对身家的看法。

郭致因上市公司CEO气质出众

郭晋安的胞姊、草姬集团CEO郭致因虽然已年过六十，但保养得宜，状态极佳。在她的最新影片中，悉心打扮的她显得气质非凡，五官轮廓与弟弟郭晋安极为相似，笑起来更是彷如「饼印」，可见家族基因强大。虽然身为上市公司总裁，但她曾透露自己出身于基层家庭，家中有9兄弟姊妹，她排行第八，而郭晋安是𡥧仔，二人因年纪相近，自小便感情要好。

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郭氏姊弟受「郭家家训」影响一生

郭致因在影片中深情剖白，指父母自小教导他们「不要去追求一些所谓的成功」，而是要「学会独立」。这个家训影响了她和弟弟郭晋安的一生。她回忆道，小时候家中没有零用钱，她和安仔会一起去街市摘芽菜、帮不识字的邻居读信写信，甚至到工厂拿外包手工回家做，只为赚取微薄的零用钱。这段共同奋斗的童年经历，让姊弟俩的感情更加深厚。

郭致因永不言休

这份独立精神也延续到事业上。郭致因表示，即使自己已经走过了60年，但只要仍有能力，就不会停下来，更没有退休的念头。她坚信要继续带领团队向前发展，这种「退而不休」的态度，正是源于年幼时建立的独立个性。

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郭晋安罕谈5亿身家

另一边厢，郭晋安在近日的访问中，也罕有地谈及了自己被指高达5亿的身家。他坦言自己一直有「不知道钱财花到哪里去」的毛病，从初入行月薪六千元，到后来年薪数十万，都总是储不到钱。

郭晋安：钱够用就好

对于外界盛传他拥有多少身家，郭晋安淡然表示：「大家可以传我有几多个亿」，但他认为，钱财只是用来满足自己的挥霍，并不能满足内心的喜乐。他清醒地指出，不会用拥有多少钱去厘定自己的得失，钱只要「足够用就可以了」，最重要是不要被金钱控制。这番言论与胞姊所分享的「郭家家训」不谋而合，反映了他们对财富和成功的独特见解。