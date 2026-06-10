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秀英晒日本工作照未受情变影响 韩国巫师明道令早断言：秀英郑敬淏难走到结婚一步

影视圈
更新时间：20:15 2026-06-10 HKT
发布时间：20:15 2026-06-10 HKT

少女时代成员秀英与演员郑敬淏昨日（9日）官宣分手，结束14年情。而二人的社交平台动态亦随即惹来群众关注，秀英日前就在IG分享她在日本拍摄选秀节目《PRODUCE 101 JAPAN新世界》的花絮，以及在当地工余时饮饮食食的照片。从相中可见，秀英似乎颇享受工作过程，与另一导师藤冈靛相处愉快之余，秀英又大啖烧肉、酱油丸子及叹啤酒，似乎未受分手影响。粉丝都大赞秀英在痛失14年感情后，仍能保持情绪稳定，开心工作，实在太有型了！

秀英、郑敬淏爱犬命名为「淏英」

至于郑敬淏昨日承认分手之同时，亦在IG分享了爱犬的照片。据知郑敬淏已养了这只腊肠狗13年，由于他与秀英俨然是一起养大爱犬，所以郑敬淏索性将牠命名为「淏英」，并在官宣分手日上载爱犬的照片，似乎亦颇具特殊意义。

秀英、郑敬淏个性都很强

虽然二人爆分手震惊全韩，但原来曾预言搞笑艺人朴娜莱出事的韩国巫师明道令，去年在其YouTube节目上亦神准地预测到秀英和郑敬淏情变。当日明道令根据二人的出生年月日，进行了一场不透露身份的「盲测神占」。他指二人个性都很强，虽然彼此相处得不错，谈恋爱可以谈很久，但似乎很难走到结婚这一步。」他更明言二人之间，女方想结婚，但男方并不急，也不够积极，甚至有单方面在回避婚事的倾向。明道令当时更指出：「二人命盘中已出现分手运，因此最终有可能走向分离。」他更预测秀英分手后，会陆续出现婚姻缘分，并且有可能比较快结婚。至于郑敬淏则会继续「拖」，婚期会延后。

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