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赛马联乘足球丨碧咸首踏跑马地马场 跟fans亲民互动逾五分钟引爆全场热情

影视圈
更新时间：19:45 2026-06-10 HKT
发布时间：19:45 2026-06-10 HKT

世界级传奇球星碧咸今日到跑马地马场出席「赛马联乘足球」活动，香港赛马会（马会）因应四年一度的足球盛事，推出「全城足球主场」系列活动，香港赛马会行政总裁应家柏陪同碧咸现身跑马地马场观赏赛事，并参观场内设置的体验馆，感受沉浸式的人工智能足球体验专区。

碧咸顺应粉丝要求握手玩自拍

虽然来港多次，但这是碧咸首次进入香港马场参观赛事，碧咸见到大批围观粉丝在场，即主动走上前有求必应，帮大家的球衣、衫、帽、公仔、手上签名，又顺应多位粉丝要求握手及玩自拍，不单是碧咸笑容满面，更令到在场粉丝开心不已，不停雀跃呼叫，将亲民表现得淋漓尽致的传奇球星，，这次与粉丝互动了超过5分钟。之后碧咸到沙圈欣赏马匹及在马会厢房欣赏今晚第一场1800米赛事。

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