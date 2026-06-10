ILLIT惊受死亡威胁 悬赏高额换取成员行踪情报 粉丝发起大规模举报促HYBE加强安保

HYBE旗下女团ILLIT近日疑似受到死亡威胁，有组织声称会在她们的签售会等线下活动上，对成员们发起攻击，令粉丝们心急如焚！目前各个粉丝群体已发起大规模举报行动，但她们所属公司尚未发布正式官方声明。

计划用化学物品的毛公仔行凶

网上正疯传有一个俄罗斯组织于Telegram平台上创建群组（频道名为@/flopplit），该群组密谋对ILLIT成员进行人身袭击。死亡威胁讯息最早于昨日（9日）开始在平台散播，群组上讯息显示，他们已透过暗网在韩国找到执行人员，并悬赏最高500美元（约3,918港元），换取ILLIT成员的行踪情报。而他们主要的攻击目标是其中2名成员：韩籍成员Yunah（卢玧我）和日籍成员Moka（境萌花），并计划以浸泡过氯仿或七氯醚等化学物品的毛公仔，递交给成员们。这两种物质均为医学用麻醉剂，可令人昏迷或损害肺部。获悉此事的GLLIT（ILLIT粉丝名称）都既愤怒又担忧，指组合里的成员都是刚成年甚或未成年的，他们指控该组织企图伤害未成年偶像已完全超出追星争执范畴，属于严重的犯罪行为。为保护偶像，多个粉丝群体正进行大规模举报行动，尤其特意向ILLIT的经理人公司BELIFT LAB及其母公司HYBE举报，要求他们立即采取行动，加强对ILLIT的保护。此外，亦有网民认为虽然袭击讯息还未证明是否属实，但公司亦应为艺人安全而加强防备。

被传与NewJeans粉丝有关

不过亦有网民质疑此攻击形式的实际可行性，指氯仿极易挥发，在常温下短时间就会大量散失，就算毛公仔浸泡过化学物也难让成员吸入高浓度麻醉剂，而行凶者反而在准备过程中更容易中毒。更有人怀疑是ILLIT粉丝自导自演制造舆论，此外有部分粉丝认为事件与NewJeans粉丝有关连，因为当日NewJeans闹出解约风波时，曾指责ILLIT抄袭，从此双方便势成水火。如今Bunnies（NewJeans粉丝名称）被点名为加害者，亦再度引发双方粉丝骂战。