吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅

吴千语与「百亿富三代」施伯雄在2023年结婚，成为「百亿新抱」的吴千语并未完全息影，仍积极经营演艺事业及直播工作。虽然施伯雄曾表示拍拖初期爸爸施荣怡对吴千语感不满，但无论家人如何对待，吴千语每逢过节都识做送礼予施家，结果成功融入施家，深受长辈疼爱。

吴千语施伯雄首度公开了4层高的爱巢

吴千语与施伯雄从拍拖到结婚一直爱得高调，并不时在社交平台分享甜蜜生活。近日夫妇二人接受内地家居杂志访问，首度公开了4层高的爱巢，室内装潢奢华而充满艺术品味，不仅让外界一窥他们的精致生活，处处细节更流露出两人之间的甜蜜互动与深厚情感。

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吴千语客厅设计初衷是为了招待朋友

在片中，吴千语表示客厅设计的初衷是为了招待朋友，同时又要保留空间的呼吸感。整体以温润的白色墙面搭配深色家具，营造出温暖舒适的氛围。其中，一张粉色的弧形梳化是她的最爱，她形容这张梳化「像一个拥抱的感觉」，充满亲切感与欢迎的意味。客厅中最有趣的亮点，莫过于墙上一幅由艺术家 Jack Penny 创作的画作。吴千语笑著向镜头揭示一个「秘密」：「大家有发现甚么吗？这个人有没有一点长得像我老公？」她指著画中那个有著卷发、正在打高尔夫球的男人，甜蜜地说：「卷毛、天天打高尔夫，就是他！」间接透露了施伯雄的日常爱好，也让这幅充满讽刺幽默风格的艺术品，意外成为了他们之间的爱情见证。施伯雄虽然在影片中话语不多，却时而现身陪伴，或是在吴千语介绍时投以宠溺的眼神，两人之间无需言语的默契与甜蜜，早已融入了这个家的每一个角落。

厨房用料讲究尽显女主人品味

从客厅通往厨房的门拱，采用了来自法国、极为稀有的「Breche de Benou」大理石，其独特而斑斓的纹理让人惊叹。吴千语表示，正因这块石材太过特别，才特意与供应商精心设计，以突显其颜色与纹理。吴千身为家中「煮饭担当」，吴千语对厨房的设计也格外用心。西厨部分的中岛，选用了来自巴西、名为「Taj Mahal」的石材，搭配她情有独钟的黄铜五金，期待留下使用的痕迹，充满生活感。而另一侧的中厨，则配备了全套德国顶级品牌 Miele 的厨房家电，从咖啡机、蒸烤箱到微波炉一应俱全，足见其对烹饪的热爱与要求。除了公共空间，影片也展示了饭厅、主卧、浴室及衣帽间。其中，为了家中的两只爱犬，他们特意搬到这个有花园的房子，让狗狗们有足够的空间奔跑玩乐。吴千语在花园中惬意地说：「感觉回到家里，一天的疲惫都可以消除。」

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吴千语忙碌到会忘记施伯雄

吴千语曾罕谈夫妻关系，她指在婚姻生活中忘记另一半是很正常的事情，并指自己有时候忙碌到会忘记施伯雄：「就是你很忙的时候，可以很放松的做自己，然后不会太把他想起来，就是一个很舒服的状态。」吴千语透露两夫妻一日可能只会讲一句说话：「因为有时候感觉我们一天可能讲一句话『Hi』，然后『Good Night』。」不过，施伯雄随即否认并指在睡前会总结一下，但吴千语反指自己不太习惯向伴侣总结日常：「我是会见到面才会说话的人，我不太会跟伴侣recap我今天干了甚么，我一般都不说的。」