樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋

《爱·回家之开心速递》中饰演「三太」白天鹅的樊亦敏（Amy），除了演技获观众肯定，现实中更是圈内著名的隐形富婆。她凭借敏锐的投资眼光累积丰厚身家，过往拍剧时曾出动价值过百万的私伙Hermès手袋，贵气由戏内带到戏外，举手投足尽显豪门风范。出名慷慨的樊亦敏，近日又再出手「万岁」，宴请《爱·回家》台前幕后享用丰富午餐，庆祝三大喜事。

樊亦敏「贺三喜」

三太在社交网贴出短片及台前幕后工作人员的合照，见一众剧组人员在canteen食饭，她揭开这餐饭原来是「贺三喜」，除了庆祝樊亦敏生日，更一并贺杨明结婚、李泳豪YouTube频道突破十万订阅；有工作人员爆料，指甚至连前辈李家鼎身体非常健康亦是庆祝其中原因，场面既热闹又温馨。

樊亦敏封为「万岁王」

据悉，樊亦敏在TVB人缘极佳，绝非单靠请客食饭。镜头前的她把巴辣又可爱的少奶奶演得活灵活现，镜头后则是暖心代表，无论在《爱·回家》还是早前主演的《神耆小子》拍摄期间，她都频频自费为工作人员加餸、请下午茶，被幕后封为「万岁王」。