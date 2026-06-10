吴文忻离世丨郑秀文公开最后互动讯息深信上帝早已预备 「津津」梁珮盈痛别：甘苦与共

吴文忻在2024年8月透露乳癌复发，一直积极到多地接受癌病治疗，以乐观态度为生命奋斗。可惜昨日（9日）传来噩耗，吴文忻在医院睡梦中安详离世，终年51岁。在最后的日子，吴文忻的两个囡囡也有和妈妈道别，今后将会由爸爸好好照顾，稍后再公布后事安排。

郑秀文忆与吴文忻最后的互通讯息

吴文忻生前曾与郑秀文在Big Four演唱会后台相遇，她曾称与郑秀文倾偈同一起祈祷很有启发性，心灵感觉很平静，令内里的自己更强大。今日（10日）郑秀文在IG撰长文：「最后的互通讯息是在2026年4月4日，当时你回复我，你身在医院，因需要做些身体和治疗所需的评估…直到今天，文忻，你已主懐安息。不舍。也怀念。但深信你已在天国，不再有病疾痛苦。只有爱。」

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郑秀文称吴文忻让她内心感受特别深

吴文忻曾感谢郑秀文一口应承为她的自传写序，更极速地第二日已写好，她坦言生命影响生命，郑秀文年初在叱咤颁奖礼的一番说话启发了她：「无论你是几多岁，只要怀着坚强的信念，带着无比的勇气和坚持，你的梦想是会成真的！感激！感恩遇上你！」郑秀文在悼念中，坦言生命中，一些人的逝去，会让她内心感受特别深和强烈：

今早看到文忻已逝世的消息，内心先是一沉，这种不舍（和突然）相信也是我们所有人的共同感受。我相信生离死别的痛，无论我们看过几多次，或者亲身经历过几多次，都不会习惯.

自文忻公开了她的癌症，她往后的抗癌路，我们仿佛跟她一起经歴，她也多了一重身份——-「重生的斗士」，这场「重生」和「勇斗」不单单是对这场病，更是跟信心，每个疗程、甚或精神层面上的一场战役。她展现出来的勇敢，坚毅，不轻言放弃，成了我们可以赖以学习（效法）的勇气。我也会问自己：假若有一天病的人是自己，我会如何面对病疾和自己？

跟文忻算不上深交，在2025年3月12日，第一次收到她发给我私讯，邀请我为她的书写「序」…之后，我俩都很珍惜这场相识，仍保持联络，每隔一阵子都会update 彼此状况，每次我都一定询问她灵命状况，和祷告如何？印象很深的一次就是她在红馆看完演唱会之后，我们在后台的一个小房间聊天聊了很久，然后一起祈祷…之后也在往后澳门的concert，她也在台下欣赏…那晚的台上台下互动，我很感动感受很深。 而最后的互通讯息是在2026年4月4日，当时你回复我，你身在医院，因需要做些身体和治疗所需的评估…直到今天，文忻，你已主懐安息。不舍。也怀念。但深信你已在天国，不再有病疾痛苦。只有爱。我可以想像此刻的你在天国像个小天使，背上有一双半透明的晶莹翅膀，面上挂著你一贯爽朗的微笑。 「美好的仗你已经打过了，当跑的路你已经跑尽了，所信的道理你都守住了。」

你留下的正能量不灭。看回手机里跟你互通的信讯，满满都是回忆，是爱。你最后的信讯，最后的一段是如此写的：「无论怎样也好，相信上帝早已预备，也会和我共同渡过！ 」文忻，你常说很希望能够为天父做见证。你确是美好的见证，我们所有人都深深被你打动。我们怀念你。 主怀安息。将来天家见！

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「津津」梁珮盈与吴文忻甘苦与共

早年凭TVB处境剧《真情》饰演「津津」梁珮盈与吴文忻份属好友，移英后曾专程返港支持友吴文忻，又煲汤水给好姊妹补身，希望她有更多力量度过难关，梁珮盈亦有在郑秀文的PO留言：「多谢你Sammi，我都好挂住佢把声，所以而家会不停重听佢以前WhatsApp 嘅留言。」梁珮盈还在IG上合照并说：「你上年同我讲好痛，我当时唔识点安慰你，只戆居居揽住你讲『唔痛唔痛、要痛就一齐痛！』～而家你真系冇痛苦，呢几年你辛苦了，在天家好好吃喝玩乐啦～上年帮你自传写序，现在我依然想同你讲『感激遇上你⋯⋯每当我人生遇上重要时刻，你总会在我身边出现』～估唔到上次陪你去深圳睇医生，行街按摩食饭，系最后一次见面，虽然𠮶杯甘甘地、苦苦地嘅『黄皮油柑』好难饮，但总算最后一次跟你『甘苦与共』～我永远怀念你～」