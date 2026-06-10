港姐2026丨次轮面试靓女逐个捉 24岁「顶头大热」Scarlett甜美现身冧爆 战斗格Bridget超低胸上阵抢尽风头

《2026香港小姐竞选》在6月2日展开了第一轮面试，当日84位参选佳丽于电视城首晤传媒，当中不乏打扮性感、身材出众的高质靓女，但风头不敌「特别版」面试佳丽，她们以「惊艳」打扮，气质独特的外貌，在网上掀起话题。今日（10日）进行第二轮面试，大会安排佳丽们12时15分到达电视城，不过有多位面试佳丽提早抵达》，《星岛头条》现场直击佳丽们进入电视城面试情况。

高质参赛者成功进入第二轮面试

不少高质参赛者成功进入第二轮面试，当中包括就读城市大学工商管理系的27岁汤家琳，快将毕业的汤家琳对参赛表示有信心，并表示能进入第二轮面试感开心。家姐是前tvb员工、现年25岁的王韵婷（Rita）、身形高䠷的邓匡闵（Ada）、《冲上云霄》童星林颖彤顺理成章再现身。

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Scarlett Li被外界封为今届顶头大热

今日第二轮面试约有40人，今年24岁的Scarlett Li被外界封为今届顶头大热，报称现职可持续报告顾问的Scarlett曾在首轮面试表示自己对娱乐圈有浓厚兴趣，希望藉今次港姐竞选入行发展演艺行业。Scarlett的五官标致，笑容甜美，身材Fit爆，现身瞬间成为话题人物，不过Scarlett表示十分紧张，由1至10计算的话，紧张程度达到7。27岁的汤家琳毕业于城市大学工商管理系，今日以露肩造型现身，她对再入围好开心有信心。穿上性感黑色紧身低胸裙的25岁Bridget表示，花了很多时间去拣这条裙子，问她是否要性感？她说：「大会没有这个要求，只是自己拣，（选这条裙是否要突出自己强项？）是突显自己的气质。袁文慧Naomi，有助手帮手参选，对于参选视为学习，问自觉水平如何？中上水平？名次不紧要。谈到对演戏有少少经验，唔觉得会因此特别优秀，广东话方面会继续提升。

27岁陈雨薇狂摆pose大方自信作答

第一次面试的27岁陈雨薇狂摆pose大方自信作答，她表示从墨尔本返港，是一位注册社工，参选是希望大家知道有不同的美、开心的美、健康的美。她自认是尾班车，但不同年龄有不同的地方值得欣赏，不怕年纪大。对于入选随缘，有机会参加已好开心，觉得很chill、很享受不紧张。邓匡闵则凭借170cm的高挑身材及服装行业背景，展现出独特的时尚触觉，蓝色长裙造型获得不少好评。由妈妈陪同下到场的苗琪嘉Sofia对传媒十分避忌不敢回答问题，当她步入电视城后，由妈妈回答传媒说：「女儿年纪尚轻，从英国回来，从事服装设计，也在香港做过一些时装Show，这次参加港姐选美，想让她学习增加自信心的训练。」

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吴宛锶莫嘉盈失手露出胸垫

仍然就读心理学的19岁吴宛锶由妈妈妹妹及舅父陪同下到场，问到妹妹是否也参加？吴宛锶的妈妈说：「妹妹年几还少未够年龄参赛。」由于吴宛锶所穿的粉色Tube裙，裙头下滑导致露出两边胸垫，有旁观的男士看到后直说：「跌咗出嚟好肉酸！」继吴宛锶露胸垫后，穿上黑色Tube裙26岁的莫嘉盈也失手露出胸垫，她表示，过往曾参加过多伦多华裔小姐选美，并获得友谊小姐奖项，现在是英文老师，因为自己很钟意教小朋友，问到是否想再夺得友谊小姐奖项？她说：「如果城市的话真的很荣幸，有两个友谊小姐奖项证明我很受大家欢迎。哈哈！」

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