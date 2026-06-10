昔日广告女神Danielle罕曝光15岁女儿近照 拥东方古典气质 网民：生父基因太强大

90年代成名的混血名模Danielle，曾因接拍Olay广告在香港走红。她近年淡出幕前，但仍有经营社交平台分享生活。近日她分享了多张家庭用餐的相片，三代同堂庆生，场面温馨。从相中可见，Danielle保养得宜，岁月仿佛没在她脸上留下太多痕迹，皮肤白滑紧致。不过，最吸引外界目光的，是她15岁的女儿Sophia。囡囡拥有一头乌黑长发，脸庞圆润饱满，散发著浓厚的东方古典气质，与妈妈Danielle那充满西方立体感的外貌，形成了强烈对比。网民纷纷表示，Sophia模样清秀，同样甜美可人。

Danielle混血女儿遗传生父基因

Danielle拥有爱尔兰、中国及马来西亚三国的血统，以深邃五官和精致脸孔，被誉为「翻版关之琳」。如今女儿Sophia长得亭亭玉立，意外成为网民焦点。有网民指出，其外貌与妈妈的风格截然不同，有些东方古典气质，五官只有眼睛与妈妈相似，其样子偏向更像生父，网民表示：「爸爸基因太强大了」，引起热议。

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Danielle创造90年代名模界神话

回顾Danielle的演艺事业，她在吉隆坡出生，毕业后不久便被星探发掘到香港发展模特儿事业。她那独特而鲜明的混血外表，在当时的亚洲模特儿圈中脱颖而出，甫出道便迅速成为各大时尚品牌和广告商的宠儿，与琦琦、马诗慧等一代名模齐名。其中，她为护肤品牌拍摄的玉兰油广告更成为经典，清纯脱俗的形象深入民心。除了在天桥上发光发亮，Danielle亦曾涉足影坛，在2002年与谢霆锋、冯德伦等合作电影《异灵灵异2002》，星途一片光明。

Danielle与金融才俊老公婚姻维持7年

事业如日中天之际，Danielle选择了家庭。2009年，她与马来西亚银行界才俊Patrick Khoo举行了一场世纪婚礼，婚礼耗资近500万港元，极尽奢华。婚后Danielle淡出幕前，婚后育有一子一女，分别是现年约17岁的儿子和15岁的女儿Sophia。然而，这段婚姻在2016年划上句号。恢复单身的Danielle并未因此气馁，她一边独力照顾一对子女，一边重新投入工作，更转型成为饮食界的KOL，顺利走出离婚阴霾。

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