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吴卓羲珠海巡唱与任贤齐惊喜合体 领全场唱生日歌送祝福 重温《披荆斩棘》兄弟情 

影视圈
更新时间：21:15 2026-06-09 HKT
发布时间：21:15 2026-06-09 HKT

吴卓羲《与你继续同行》巡回音乐会珠海站日前圆满落幕。最惊喜是乐坛前辈任贤齐（小齐）专程赴珠海当嘉宾，两位久未同台艺人携手献唱，打造难忘音乐晚会。

任贤齐义气撑场

吴卓羲跟任贤齐因参加内地综艺《披荆斩棘》结下深厚缘分，节目内并肩作战累积满满回忆。任贤齐一直对后辈多加提点，吴卓羲视他如兄长。得悉吴卓羲办巡演，任贤齐毫不犹豫赴珠海撑场，仗义体现深厚交情。

吴卓羲任贤齐合唱经典金曲

当晚二人默契十足，重提《披荆斩棘》备战点滴，大爆鲜为人知的个中趣事，场面温馨又搞笑。吴卓羲公开致谢，坦言欣赏任贤齐处事风格，是自己学习目标。其后二人合唱《我是一只鱼》《对面的女孩看过来》经典金曲，旋律响遍全场，乐迷集体回忆勾起，气氛炽热大合唱成为全晚高潮。
适逢六月是任贤齐生日月份，吴卓羲事前保密，突然带动全场合唱生日歌为小齐哥送祝福，任贤齐大感窝心。

吴卓羲演绎多首个人代表作

吴卓羲续演多首个人代表包括《红蝴蝶》、《别怪她》等，凭稳健台风同诚意赢得全场掌声，亦盼望两位艺人日后再有机会同台合作，为乐迷带来高水准舞台演出。至此，吴卓羲《与你继续同行》巡回音乐会珠海站正式圆满结束。

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