林峰健身再被笑「偶包重」竟无着Track suit 吴卓羲激瘦回春黄宗泽不顾形象惊现发量稀疏？

黄宗泽（Bosco）、林峰、吴卓羲（Ron）是圈中著名的好兄弟，三人从TVB时期已经合作无间，建立起超过20年的深厚情谊。日前黄宗泽在节目《恨驾女团》中爆料，直指好友林峰「偶像包袱」极重，连去健身都要穿全套运动服。今日（9日）黄宗泽在社交平台分享三人的新合照，「Track suit」话题再度掀起网民热议。

黄宗泽晒三人同框合照

黄宗泽今日在IG分享林峰、吴卓羲及健身教练卢洁明的合照，三人难得同框，黄宗泽不忘重提在节目中讲过林峰注意形象：「3，4，5点，又齐人啦！但系可惜今日有人冇着Track suit」，虽然未有开名，但网民都认为黄宗泽的「有人」是指林峰。

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林峰以一身全黑打扮，戴上黑帽配搭黑T恤示人，而同样以黑帽、黑Tee上阵的吴卓羲，明显清减了不少，整个人变瘦后轮廓更加分明，成功「回春」重返昔日帅气状态。曾指自己没有「偶像包袱」的黄宗泽，打扮最随性，扎起头发时发量看起来较疏落，毫不注重外表，与林峰、吴卓羲形成强烈的对比。

网民问林峰「有冇拉货柜出嚟」

不少网民见到林峰、吴卓羲、黄宗泽的合照，疯狂留言：「TVB三大男神终于合体！」、「睇见你哋就谂起我的青春」。同时有网民再用黄宗泽爆料林峰「偶包」重来开玩笑：「有冇拉到个货柜出嚟」、「阿峰穿运动装要被你说，没穿也要被你说」、「众所周知波总（黄宗泽）偶包为0」等。

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黄宗泽早前作客节目《恨驾女团》时，曾大爆好友林峰的趣事：「你睇吓林峰！个偶包成吨重，成个货柜咁大㗎佢！我同佢咁friend唔怕讲㗎嘛。」当时黄宗泽指林峰的「偶像包袱」非常重，平时大家去健身室通常只穿背心、短裤，但林峰永远要穿上全套运动服：「我哋同吴卓羲做gym系同一个教练，我哋着背心、着条短裤加legging，揾个发夹夹住头发就嚟㗎啦嘛，阿峰唔系，着晒套装嚟，又帽tracksuit咁样，你睇吓佢几重偶包。」

20年兄弟情合作无间

林峰、黄宗泽及吴卓羲早于千禧年代同为TVB艺人，三人当时同受力捧，与马国明、陈键锋、黎诺懿是「奥运六星」。林峰与吴卓羲曾在多出剧集中合作，其中以《大唐双龙传》的出浴露股戏，最令人印象深刻。黄宗泽与吴卓羲亦曾在《冲上云霄》、《飞虎之潜行极战》等多部剧集中合作。

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