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李乐诗结婚18周年放闪 切双乳抗癌4度重建乳房失败走出低谷 向老公表白：共度余生是福气

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-10 HKT
发布时间：10:00 2026-06-10 HKT

李乐诗（Joyce）已入行逾30年，早年因演唱处境剧《真情》的主题曲《无悔爱你一生》，而为人熟悉。李乐诗近年淡出幕前，专心家庭生活，昨日（9日）李乐诗在社交平台分享与美籍华人老公Ted Lee到夏威夷旅行的甜蜜照片，庆祝结婚18周年，并发表爱的宣言，羡煞旁人。

李乐诗夏威夷放闪

李乐诗昨日在IG分享夫妻合照，见到她与老公Ted在夏威夷享受阳光与海滩，背景见到在彩虹下亲密自拍，又有在海边的合照，二人流露出灿烂笑容，幸福满泻。其中一张照片，李乐诗与丈夫及友人在海中畅泳，精神状态极佳。李乐诗在IG帖文中以英文留言，向老公深情表白：「结婚18周年快乐，我的爱人Ted。在一起18年，我们在各方面都变得更坚强、更紧密。」李乐诗透露为老公而培养共同兴趣：「以前我并不热衷游泳，直到我看到游泳带给你多大的快乐，现在这已成为我们最喜欢分享的事情之一。」李乐诗最后感谢老公：「感谢我们分享的所有爱，能与你共度余生，我感到非常幸福。期待未来更多的岁月。」

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李乐诗每日服药持续5年

现年52岁的李乐诗于2008年成为人妻，婚后为美籍华人Ted Lee诞下三子。李乐诗近年大幅减少工作量，因她在2021年患上乳癌，并需接受切除双乳手术，但四度进行乳房重建手术均告失败，令她深受打击。李乐诗现时仍要每日服用药物，以防止癌细胞再扩散。李乐诗经历过人生重大考验后，更懂得活在当下，与结婚多年的老公享受生活。

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