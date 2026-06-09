《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气

曾出演韩国人气音乐选秀节目《Sing Again 4》的27岁女歌手金允雪（김윤설）惊传于6月7日不幸离世，消息一出震惊韩国演艺圈。由于金允雪骤逝后手机与通讯帐号皆处于锁定状态，其生前挚友为了不让她孤单离去，悲痛地代为透过IG向大众发布死讯。曾与她一同在《Sing Again 4》奋斗的摇滚乐团「T.A.-COPY」主唱金载国，随后也心碎晒出两人合照，哀悼这位昔日并肩作战的「6号歌手」，直言善良的她已前往天堂。据韩媒报导，金允雪的告别式已于6月9日上午在当地医院低调完成，家属对于确切死因保持低调并未公开，而她将长眠于京畿道圣南永生园。

金允雪坦言最近缺乏力气

更令人痛心的是，金允雪离世当天，正巧是她经营TikTok直播满100日的纪念日。在前一天，她才在社交平台上写下「人生最后告白」，坦言自己近期身体极度缺乏力气，一度纠结是否要如期举行百日直播，但为了报答一直陪伴她的粉丝，仍不断告诉自己要打起精神。这段强忍疲惫却充满温暖的留言，竟成为她生前最后的发文。大批歌迷在得知死讯后涌入留言，对于她敬业却拖著病体的心声感到万分不舍与心碎。

相关阅读：秀英@少女时代与郑敬淏分手震惊粉丝 拍拖14年屡传婚讯 互相Unfollow IG证实退回同事关系

金允雪凭歌艺成名

回顾金允雪的音乐生涯，年仅27岁的她早已在多个歌唱选秀节目中展现非凡的音乐才华。早在2013年，她就凭借天籁嗓音勇夺Mnet儿童歌唱选秀《Voice Kids》冠军，实力备受肯定；随后几年，她更成为《看见你的声音7》及《Voice Korea 2020》等知名电视节目的常客。去年，她在《Sing Again 4》舞台上大放异彩并顺利晋级第一轮，再次唤醒观众对她温暖好声音的记忆。如今这位才华洋溢的韩国女歌手骤然殒落，留给无数乐迷与亲友无限的惋惜与思念。

相关阅读：BTS香港演唱会2027｜3月启德连开3场 ARIRANG巡唱门票价钱/抢飞日期/优先登记教学懒人包