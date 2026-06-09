边佑锡宣布11.22来港举行粉丝见面会 参与刘在石节目否认有女友

凭借韩剧《背著善宰跑》及《21世纪大君夫人》红遍全亚洲的韩国男星边佑锡，上月底才来港出席动漫盛事Comic Con，并与fans见面。今日宣布将展开亚洲巡回粉丝见面会，香港成为尾站。

边佑锡亚博举行见面会

边佑锡今日公布名为「The Secret Library」的亚洲粉丝见面会，地点依次包括首尔、曼谷、横滨、台北、新加坡、马尼拉、雅加达及香港，香港站将于11月22日在亚洲博览馆Hall 10举行，门票售价和公开发售日期等细节则于稍后公布。

边佑锡提高音量澄清无女友

此外，边佑锡有份参与的节目《刘在石的民宿法则》已上架，当中客串做民宿厨师的李孝利，在煮食时好奇问边佑锡有无拍拖，一旁的池睿恩立刻开玩笑说：「就算真的有，也会说没有吧？」边佑锡急忙提高音量澄清：「我真的没有女朋友！」认真的反应令现场的人发笑。