Tyson Yoshi程浚彦卷违约风波惹官非 遭入禀追讨64万 曾被揭为富二代住豪宅搞百万婚礼

富贵歌手Tyson Yoshi（程浚彦）近日爆出违约风波而惹官非，事因去年7月举行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱会后，原定计划推出演唱会光碟，岂料Tyson Yoshi被一间制作公司正式入禀区域法院，控告Tyson Yoshi及其名下两间公司毁约，并追讨至少64万元。今晚（9日）「culturalcapitalasia」及「justkiddinghkltd」的IG发出声明「澄清有关不实指控」，而有消息指Tyson Yoshi于下星期见记者再回应。

Tyson Yoshi原计划出蓝光碟

原告为Arturistic (International) Limited 控告Tyson Yoshi、宏星娱乐有限公司、Cart Cart Cart Limited，指双方于去年12月底以电话及通讯软件达成协议，落实以总价641,100元，为Tyson Yoshi的演唱会设计及制作1,000套蓝光CD套装。

Tyson Yoshi突「缩沙」拒找数

入禀状指，被告方于今年1月7日确认订购，但其后因未能如期提供音档及影片，令出货期延至3月。原告于2月发出发票，但被告方一直未有付款，更于2月24日突然通知要取消协议，并拒绝收货。原告最终决定入禀，追讨生产、存仓费等共约64万元损失。

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Tyson Yoshi传身家逾亿

现年31岁的Tyson Yoshi是圈中公认的「富二代」，身家估计逾亿元。Tyson Yoshi过往曾曝光与家人同住鸭脷洲市值约6,000万的豪宅，单位设计在电视节目中曝光。Tyson Yoshi结婚前与另一半进驻中半山市值近7,000万元的豪宅共筑爱巢，有指单位可欣赏维港烟花。

Tyson Yoshi又热爱名车，据指收藏多部名车与古董跑车。其中一辆绿色古董保时捷（Porsche 964），曾因贪玩将车身的贴纸改成英文粗口，成为一时热话。Tyson Yoshi去年成为人夫，与拍拖多时的Christy到意大利，在庄园内举办一连三日的奢华婚礼，据悉更豪气包办亲友的机票及住宿，又返港补摆中式婚宴。有指Tyson Yoshi的婚礼豪掷200万元，而1.8卡的求婚钻戒，价值约46万元。

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Tyson Yoshi捐百万家电赈灾

去年大埔宏福苑发生五级大火，Tyson Yoshi曾与太太联同合作伙伴，捐出价值100万元的家电及家私，协助灾民度过难关。但当时有灾民表示未能取得心水电器，痛骂Tyson Yoshi「呃人」，闹出「情绪勒索」风波。

「culturalcapitalasia」及「justkiddinghkltd」今晚（9日）在IG发出声明内容如下：

严正声明

有关媒体报导指原告人向本公司提出诉讼一事及相关报导，本公司特此作出以下严正声明，以澄清有关不实指控：

一、本公司从未与此项目设计公司签署任何形式之报价单或合约，在没有签署合约的基础下，绝不存在任何违约行为。

二、相关生产行为属原告人自身之商业决定。

报导中所指之产品生产、印制及备货等行为，纯属原告人在未获得本公司正式授权、确认或签署合约的情况下，所作出之自身商业决定。本公司对该批货品及相关费用恕不承担任何责任。

三、保留法律追究权利。

鉴于本案现已进入司法程序，本公司已委托法律团队跟进及处理。本公司绝不承认报导中所提及之任何不实指控或原告人之申索，并保留对任何损害本公司商誉、或与事实不符之言论及行为追究法律责任的权利。

特此声明。

Just Kidding Limited

Cartcartcart Limited

A Plus Music Company Limited

案件编号：DCCJ2920/2026