李施嬅亲解《再见爱人5》无剧本全真心 过程令与车崇健关系有完美结尾：情伤已放下

李施嬅今日以代言人身份出席美容公司发布会，对于之前参与内地综艺节目《再见爱人5》后，大量网民为她紧张，建议她与车崇健分手。施嬅笑指，大家比她更激动，其实上这节目对她来说是很大挑战，没有想过自己的私事被人夸大，自己的私生活被人全知道，但现在她觉得是很值得的，这节目令她人生经验多了很多，有得着是宝贵的，很多人说是否有剧本上去是做戏，但其实完全是没有剧本的，也没想过自己会什么东西也讲出来，要用真心及真实地去上这节目，得着会更多，大家给予的意见无论是正面及负面也接收到，令自己成长了，而她感到自己这次最大的得着就是：「我会看得自己很清楚，也会看得这段感情关系很清楚，可以这样处理件事会更好，不是节目内强劲的嘉宾给予的意见所帮到，是整个过程令到我们这段关系有完美的结尾，留在我们脑海中的一段很宝贵的关系，有一个很好的结尾，令我们知道为何关系不行，因为旁观者清。」

李施嬅与车崇健现为无拖欠朋友

问到现在与车崇健的关系是否已断？她笑指劲！大家已经可以说出他的名字，他很红㖞：「没有了(情侣关系)，大家是朋友关系，大家没有拖欠，只想大家好，也想大家活得幸福。」车崇健之前说仍有跟她联络，对此，施嬅表示：「需要的会联络，因为大家一起很久，有些时候需要联络，但不会简单为了问对方吃了饭未而联络。」

李施嬅珍惜当下不追求永恒

至于现在是否会重新建立择偶条件？施嬅表示不会，因为喜欢一个人未必会放既定条件在对方身上，有感觉便会走在一起。问她情伤是否完全康复？施嬅表示，已经是很久之前的事，已经放下了，也觉得世上没有东西是永恒。被问到日后是否要找一个对自己情不变的男人？她说：「不需要，来到合拍便一起，不会渴望永远的。如果有一天要分开便分开，会珍惜一起的时刻已很足够。」

李施嬅接受朋友介绍缘分

问她有想过参加恋爱综艺节目认识另一半？施嬅说：「没有想过也没有看过，不过知道香港也有这些节目。」她表示暂时不需要参加，因为很忙，觉得感情随缘不需要着急。有指参加会知道那些男生喜欢自己？她却坚持感情是双方面不是单方面。若有朋友介绍，无论身在哪个国家，遇到这些就是缘份。再问到是否接受朋友介绍？她说：「没非常接受，若然不是透过朋友介绍，我也不知道在哪里认识。」

李施嬅收藏水晶非催运

此外，问到施嬅家中摆放了很多水晶，是否用作催感情运？她即否认并解释，不是迷信，储水晶是可以疗愈自己，艺术品又有升值潜力，所以愿意花钱购买一些罕有的原水晶，因为疫情期间买了很多，也觉得这是宇宙几千年来的艺术品很有升值潜力，但她表明不会割爱，将水晶当作是后宫的「妃子」：「我觉得水晶可以帮助消除负能量，回看自己廿多岁时不开心连样子都很苦，现在心境开朗很多。」

李施嬅悼念吴文忻望对方安息

另外，对于同是前港姐的吴文忻离世，施嬅即掩着嘴感到很愕然：「真的很伤心，与她虽然没有合作过，但知道对方是谁，因为大家有共同朋友，知道她很有正能量，知道她很努力，真的没想过会有这些消息出现，希望她去到更舒适的地方及她的家人节哀顺变。」