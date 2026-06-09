姚乐怡豪宅内部罕曝光！巨厅可容纳30人聚会 落地玻璃园林景 宽敞厨房设备齐全

52岁的姚乐怡自2012年与商人老公吴俊匡结婚后，诞下女儿便淡出幕前，成功转型为公关及经理人，生活幸福美满。姚乐怡近年活跃于社交平台，不时分享亲子日常，最近又化身「美女厨神」，上载多段下厨影片，意外令家中宽敞的厨房曝光。

姚乐怡制作港式小吃

在影片中，姚乐怡为女儿制作港式传统小吃「砵仔糕」及「珍珠奶茶」，姚乐怡展现厨艺外，其身后的厨房设计，可见空间感十足。厨房以简约的灰白色系为主调，看起来时尚又明亮。

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姚乐怡家居走简约风格

厨房设备齐全，拥有多个厨柜和长长的料理台面，即使摆放食材及用具，仍有大量活动空间。抽油烟机和炉具均为嵌入式设计，整体感觉非常整洁。姚乐怡将雪柜放在厨房外，见到窗边摆有书枱及电子钢琴，同样挑选纯白色，将家具与家里装潢用上同一色调，令整体感觉光洁明亮。

姚乐怡一头粉红色短发，素颜上阵，皮肤状态极佳，完全不似年过半百。影片中见到姚乐怡熟练地混合食材，可见成为人母后厨艺日益精进，更对女儿的口味了若指掌。当女儿品尝制成品时，做出夸张的美味表情，又竖起大拇指，可见非常满足。

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姚乐怡巨厅可容纳30人

姚乐怡早年曾公开家中环境，巨型客厅目测可容纳30人聚会，整体走简约设计风格，地板及墙身用上白色云石，而落地玻璃见到户外园林景观。至于厨房外的饭厅，有连转盘的大圆枱，旁边备有双门雪柜、嵌入式焗炉、微波炉，设备齐全。

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