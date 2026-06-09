陈瑞辉与150名「皮宝宝」乘搭水上的士共创难忘经历 承诺：将《是日恋爱》原曲搬上舞台

MIRROR成员Frankie（陈瑞辉）早前推出全新虐心单曲《是日恋爱》，为了宣传新歌及与「皮宝宝」（Frankie粉丝暱称）建立更深厚的连结，Frankie日前特别举办了一场别开生面的新歌宣传活动，号召了150位「皮宝宝」一同登上水上的士，在海风与美景陪伴下，共度了一段充满浪漫的珍贵时光。

陈瑞辉为粉丝献出初体验

这次选在水上的士举行宣传活动，全因 Frankie对新歌有著一份独特的执著。Frankie透露，自己其实也是第一次搭乘水上的士，心情既兴奋又期待：「我觉得《是日恋爱》呢首歌必须要有一些经历，听嘅时候先会更有感觉。所以好想同Fans一齐制造一啲难忘嘅经历，以后大家每当听起呢首歌，就会回想起今日呢份感觉。」

陈瑞辉带领全场粉丝齐唱揪心歌词

在《是日恋爱》MV 中，Frankie饰演一名天生有缺憾的钢琴调音师，展现出细腻揪心的演技。而在活动当天，Frankie更将 MV 的灵魂道具带到现场，还别出心裁地以专业「音叉」与皮宝宝们进行深度互动。活动中，Frankie 透过音叉敲击自己身体、所佩戴的饰物后的震动，让现场粉丝亲身感受他身体的声音与律动。他笑言，这个独一无二的声调频率，就代表著自己。不少「皮宝宝」在亲耳聆听并感受过这个专属频率后，纷纷发出「WOW」声音，大赞诚意十足。除了心灵上的共鸣，Frankie 还化身音乐导师，在现场亲自指导「皮宝宝」演唱《是日恋爱》中最揪心的三句核心歌词：「是日爱你，是日放弃，是日让你看我心很快死」。在Frankie的带领下，全场粉丝齐声合唱，将活动气氛推向最高潮。

陈瑞辉望原曲搬上舞台带来震撼演出

对于这首倾注了无数心血的第二首个人Solo作品，Frankie 寄予厚望，并感性地向粉丝承诺，希望未来能够将《是日恋爱》的原曲完整地搬上各大舞台，呈现更震撼的Live演出，带给所有人更多美好且深刻的舞台经历。