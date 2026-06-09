谭咏麟惊爆41年前邮购个唱由刘德华苗侨伟当「人肉售票处」 剧透红馆骚双主题双歌单

谭咏麟（校长）为9月举行的《谭咏麟与您《刻骨铭心》世界巡回演唱会—终极篇》，筹备工作正进行得如火如荼，包括大大小小的制作会议、练歌、排舞等。校长为了让歌迷了解一个演唱会制作背后的心血，歌曲制作的流程以及一起重温令人刻骨铭心的金曲，特别制作了新一辑访谈节目《我的生命我的爱》，并由著名DJ陈海琪担任主持，节目将于6月9日晚上6时于谭咏麟官方YouTube频道首播。

谭咏麟忆述1985年邮购演唱会门票盛况

节目首集，校长公开多年来制作演唱会的点滴，并邀请了合作团队作为嘉宾，包括：「艺能集团」董事总经理叶伟忠、有「演唱会之父」之称、亦是次《谭咏麟与您《刻骨铭心》世界巡回演唱会—终极篇》的监制陈永镐、著名排舞师Sunny Wong，以及「欧洲坊」行政总裁邱子杰。嘉宾细数令他们刻骨铭心的演唱会回忆，谈到1985年7月12至28日在红磡香港体育馆举行20场《谭咏麟超白金演唱会》，当时破了多项纪录。叶伟忠表示当年演唱会还是以邮购形式，他与工作人员要化身「人肉售票处」，「当时系登报纸，观众要填表格寄支票嚟，我哋日日要朝九晚二（早上9时至凌晨2时）咁不停做。」校长还大爆当时邮购买飞夸张到，要揾特别帮手，「𠮶时伟忠仲有两个好帮手，一个系三哥苗侨伟，一个就系华仔（刘德华）！」

谭咏麟个唱200首歌轮换

今次红馆骚将会以四面台举行，还会有「双主题、双歌单」。校长节目中表示一定会令每场观众都有新鲜感，「今次我哋会准备200几首歌，分成两Part，每晚都会有啲唔同，当然有几个主位或者我有啲愿望要交待嘅嘢会不变，其他都会有唔同。」监制陈永镐表示，今次单是乐队排练也特别困难，要花上个半月，比正常的骚更花时间，「咁嘅编排等如开两个半骚，仲会有啲后备嘅歌，所以要预多啲时间排练。」