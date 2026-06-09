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吴文忻离世丨选香港小姐夺季军入行 转战电影圈被王晶封杀？ 曾被批有「克夫」鼻成整容代言人

影视圈
更新时间：15:34 2026-06-09 HKT
发布时间：15:34 2026-06-09 HKT

吴文忻（Natalie）两年前不幸癌病复发，今早（9日）在睡梦中于医院安详离世，终年51岁。吴文忻生前经历过起起跌跌，24岁是从美国新泽西州立罗格斯大学毕业后，原打算返港参加新秀，最终因为比赛停办，转而报名《1998年度香港小姐竞选》，并夺得季军。

吴文忻从选美起步

吴文忻踏入娱乐圈后，发展一般多演闲角，曾演出《勇探实录》、《街市的童话》及《功夫足球》等剧集，在2000年的剧集《京城教一》中饰演「谭雪」，崭露头角。吴文忻淡出幕前多年，于2020年曾复出客串ViuTV剧集《熟女强人》，饰演「郑太」一角。

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吴文忻曾转战大银幕

吴文忻离巢TVB后曾转投电影圈，演出逾20部电影，包括《跑马地的月光》、《偷吻》、《情迷大话王》、《我爱夏日长》等。吴文忻亦曾挑战惊栗片与警匪题材，如《35米厘凶心人》、《新扎师姐》系列、《飘移凶间》、《死心不息》等。

不过吴文忻在电影圈发展期间，因为直率敢言的性格，意外得罪导演王晶。在拍摄2001年导演王晶执导，黎明和张栢芝主演的《情迷大话王》时，与王晶发生过节。当年吴文忻在节目《问题娱乐圈》中，点名同场的周汶锜不承认曾经整容，因而引起王晶不满，向吴文忻及其经理人公司发出全面封杀令。吴文忻去年圆梦推出歌曲，并在《新城劲爆颁奖礼2025》上获得「劲爆我撑新人奖」奖项。

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吴文忻被批鼻形「克夫」

吴文忻于2007年与著名堪舆学家苏民峰合作，主持有线电视玄学节目《「峰」生水起精读班》，吴文忻在节目中，曾被苏民峰师傅指鼻形有「克夫」之相，而吴文忻亦曾被监制李添胜叫她整鼻。其后吴文忻于2006年为萧定一旗下的美容公司任代言人，收取100万元酬劳赴韩国接受多项整容手术。

吴文忻当年到韩国接受六项整容手术，包括削骨勾鼻手术、祛斑疗程、臀部及腰部溶脂手术、注骨胶原丰唇，以及从手臂及大腿抽脂注入额头。吴文忻又在下巴、眉顶、下颚、眼角注射肉毒杆菌。吴文忻曾在节目中提到整容话题，指当时遇上契机又获得赞助，加上不用在身上添加任何不属于自己的外来物，只是在身上抽脂，便一拍即合，即为首位代言整容艺人。

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