铁拳教育｜剧情懒人包、演员阵容及5大必看亮点 金武烈、李星民以暴制暴痛快伸张正义

铁拳教育｜改编自同名人气网漫的全新韩剧已于Netflix正式上架，由金武烈与视帝李星民等实力派阵容领衔主演。故事讲述执法单位「教权保护局」以极端手段深入校园解决失控欺凌，大快人心的痛快情节引发广泛热议！下文为您精心整理铁拳教育即睇分集剧情、演员角色及5大必看亮点！

全剧背景设立在一个教育体制逐渐崩坏的假想世界观。校园欺凌频传、师生关系紧张，加上家长过度干预，传统的教育机制已难以运作。政府为此成立「教权保护局」作为非常规执法单位，并以「非常手段解决非常问题」为运作核心，专门处理失控的校园案件。

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《铁拳教育》在Netflix播出。

罗华振（金武烈 饰）

教权保护局督察罗华振曾于韩国陆军特战司令部特任队担任上尉。退役后，罗华振负责在问题学校的第一线执行任务，拥有冷静俐落的行动风格。

金武烈饰演罗华振。

崔康石（李星民 饰）

教育部长崔康石是创立教权保护局的关键人物。

李星民饰演崔康石。

任含琳（秦基周 饰）

教权保护局督察任含琳曾于韩国陆军特战司令部特任队担任预备役中士。任含琳是罗华振的学妹，具有顶尖的格斗实力。

秦基周饰演任含琳。

奉靳代（表志勋 饰）

教权保护局事务官奉靳代于韩国科学技术院提前毕业，天生机智且擅长收集与打探情报。

表志勋饰演奉靳代。

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被同学欺凌的朴大锡跳楼后，一班富家子弟仍毫不收敛，继续欺凌其他同学。罗华振突然现身，以暴制暴教训欺凌者，令在场学生一片震惊，他更宣称教权保护局有权对学生进行铁拳教育。罗华振随后亲自担任朴大锡生前班别的班主任，校长则向他强调班内的刘俊亨父亲有名有权，是下届总统的有力竞争者，两人随即正面对着干。

罗华振身体力行教训刘俊亨，令对方最终屈服在恐惧中。罗华振更亲自进行「家访」，不顾国会议员刘光弼的威胁，强行将他的儿子带回学校做清洁。罗华振亦在过程中安慰被欺凌的庚闵。

其后，刘光弼闯入崔康石的办公室，企图以崔康石的政治生涯作威胁要求收手。次日，崔康石果断曝光刘光弼的丑闻作为「回礼」，失去靠山的刘俊亨随即反过来成为被欺凌的对象。情绪失控的刘俊亨企图放火烧死同学，及时被罗华振制止。在罗华振亲手扔下打火机的极度恐惧下，刘俊亨最终认错，所有曾欺凌过朴大锡的学生亦全数被捕。

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1. 校园以暴制暴 设定创新

纵观近年的韩剧，以暴制暴这类复仇型的剧情并不罕见，例如《非法正义》和《模范的士》等以私刑伸张正义的题材均备受观众追捧。不过，《铁拳教育》将舞台搬到校园，实行「以暴制暴」，带来极大的反差感，以戏剧方式引发大众思考现实中难以解决的教育冲突，极具看点！

剧情围绕校园暴力。

2. 改编自超人气网络漫画

《铁拳教育》改编自由韩国漫画家蔡溶宅与韩嘉蓝联手创作的人气网络漫画。自2020年开始连载以来，该作人气一直高企，收益突破23亿韩元，更荣登YLAB公司销售额榜首，本身已累积大量忠实书迷，是次影视化自然备受瞩目。

3. 演员与角色契合度极高

虽然《铁拳教育》的主演阵容并非一线流量明星，但与角色的契合度极高。剧中包含大量精彩的动作场面，男主角金武烈曾获国防部颁发「西海守护者徽章」，身手不凡；而视帝李星民的加盟更为剧集质素提供了信心保证；秦基周在剧中干脆利落的格斗身手，亦可见其下了不少苦功。

《铁拳教育》的演员适配度高。

4. 幕后金牌团队打造

本剧由执导过《少年法庭》的洪钟灿导演掌舵，并由《精神病房也会迎来清晨》的编剧团队李楠圭、金多喜及文钟浩共同执笔。剧中案件均有现实原型参考，例如第1集讲述国会议员之子在校内凌虐同学，校方因畏惧权势选择包庇，导致朴大锡坠楼身亡。情节精准对应了2023年震惊韩国社会的「郑淳信儿子欺凌案」，令观众观看时更具共鸣。

剧情参考真人真事。

5. 实力派绿叶宋英奎遗作

在第1集中饰演恶霸父亲刘光弼的实力派绿叶演员宋英奎，不幸于2025年8月因醉驾离世，本剧亦成为其遗作。他将傲慢权贵的嘴脸演绎得淋漓尽致，面对儿子害出人命仍毫无悔意，甚至企图动用国家权力遮掩真相，最终恶行曝光、狼狈入狱的下场令人唏嘘。

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