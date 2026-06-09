铁拳教育｜一文睇晒10集内容、演员阵容及5大必看亮点 金武烈、李星民以暴制暴痛快伸张正义

铁拳教育｜改编自同名人气网漫的全新韩剧已于Netflix正式上架，由金武烈与视帝李星民等实力派阵容领衔主演。故事讲述执法单位「教权保护局」以极端手段深入校园解决失控欺凌，大快人心的痛快情节引发广泛热议！下文为您精心整理铁拳教育即睇分集剧情、演员角色及5大必看亮点！

全剧背景设立在一个教育体制逐渐崩坏的假想世界观。校园欺凌频传、师生关系紧张，加上家长过度干预，传统的教育机制已难以运作。政府为此成立「教权保护局」作为非常规执法单位，并以「非常手段解决非常问题」为运作核心，专门处理失控的校园案件。

返回目录

《铁拳教育》在Netflix播出。

罗华振（金武烈 饰）

教权保护局督察罗华振曾于韩国陆军特战司令部特任队担任上尉。退役后，罗华振负责在问题学校的第一线执行任务，拥有冷静俐落的行动风格。

金武烈饰演罗华振。

崔康石（李星民 饰）

教育部长崔康石是创立教权保护局的关键人物。

李星民饰演崔康石。

任含琳（秦基周 饰）

教权保护局督察任含琳曾于韩国陆军特战司令部特任队担任预备役中士。任含琳是罗华振的学妹，具有顶尖的格斗实力。

秦基周饰演任含琳。

奉靳代（表志勋 饰）

教权保护局事务官奉靳代于韩国科学技术院提前毕业，天生机智且擅长收集与打探情报。

表志勋饰演奉靳代。

返回目录

第1集：罗华振以暴制暴

被同学欺凌的朴大锡跳楼后，一班富家子弟仍毫不收敛，继续欺凌其他同学。罗华振突然现身，以暴制暴教训欺凌者，令在场学生一片震惊，他更宣称教权保护局有权对学生进行铁拳教育。罗华振随后亲自担任朴大锡生前班别的班主任，校长则向他强调班内的刘俊亨父亲有名有权，是下届总统的有力竞争者，两人随即正面对着干。

罗华振身体力行教训刘俊亨，令对方最终屈服在恐惧中。罗华振更亲自进行「家访」，不顾国会议员刘光弼的威胁，强行将他的儿子带回学校做清洁。罗华振亦在过程中安慰被欺凌的庚闵。

其后，刘光弼闯入崔康石的办公室，企图以崔康石的政治生涯作威胁要求收手。次日，崔康石果断曝光刘光弼的丑闻作为「回礼」，失去靠山的刘俊亨随即反过来成为被欺凌的对象。情绪失控的刘俊亨企图放火烧死同学，及时被罗华振制止。在罗华振亲手扔下打火机的极度恐惧下，刘俊亨最终认错，所有曾欺凌过朴大锡的学生亦全数被捕。

第2集：罗华振助校霸改邪归正

铁拳教育引起回响，有赞有弹，但教权局无所畏惧。教权局事务官奉靳代化身学生来到一间高中索料，他入乡随俗交保护费，目睹两个学生帮派为引起张权赫的关注，不断打架，并与其中一个被欺凌的学生金亨柱成为好友，罗华振受命前来管教。奉靳代故意引起校霸们的怒火，将他们的带到礼堂交由罗华振处理，他先说之以情，但无人在意，更大打出手，但全不是他的对手，众人乖乖依照他的上课时间表，虽偶有不配合，但都屈服在罗华振的武力下。

两个帮派头目“越狱”去见张权赫，最后将他带去学校为他们出气，二人自认有靠山而对罗华振大有不敬，但他同样不是对方的对手，罗华振更用张权赫作为教材，让学生们彻底心服口服，最后将对方拖出校园见张权赫的大哥，罗华振以一敌百，将他们打得落水流花。原来罗华振加入教权局与他的遗孀有关。

第3集：任含琳压制网络霸凌老师行为

罗华振的遗孀崔佳尹是一名老师，她被学生捅死，但该学生只被判4年，万念俱灰的罗华振曾想过与凶手同归于尽，但被岳父崔康石拦住，二人势要透过教权局将校园恶瘤除去。回到现实，罗华振决定彻查老师性骚扰女学生韩苪梨案，致老师跳楼，他怀疑案件有隐情；与此同时，韩苪梨针对郑老师，只因对方阻止她上堂直播，她更在网上造谣拟插手解决问题的班导高老师性骚扰，对方在压力下自杀。

罗华振派新人兼师妹任含琳去所在班别做数学老师，在韩苪梨的挑衅下，她一脚踢爆她的手机，并没收全班手机。任含琳发现学生在网上非法拍下郑老师且造谣，即体罚她。韩苪梨在社交网公开偷拍郑老师的地址，使网友人肉她，她打算辞职。罗华振找到郑老师分享未婚妻的经历，他指有学生写信为她平反，她重新振作，更态度强硬面对韩苪梨，

不服的韩苪梨拟在网上再造谣，但被奉靳代拦截更公开真相，情绪失控的她找到郑老师拟杀掉对方，但为救她，郑老师从阳台跌下，幸罗华振将她接住。崔康石的政敌黄基泰公开教权局因崔佳尹而设，以及罗华振与崔康石的关系，强调设立目的是私人报复，而引起舆论。

第4集：罗华振踢穿名师真面目

奉靳代申请调职被崔康石拒绝，众人下一个案子是学生暴力对待千相烈老师。任含琳去见涉事学生朴贤雄，他成绩名列前茅，原来是怀疑千相烈促使父母餐厅停业，以及阻拦其成绩进步。奉靳代透过分析全级排名，假装学生去到诺维斯补习社，他在路上遇到金亨柱看到对方与曾霸凌他的学生友好相处，十分安慰。原来任含琳在高中时也被同学霸凌，罗华振为她出气赶走霸凌者。

罗华振发现全级前11名都是千相烈的学生，除了朴贤雄更都在诺维斯补习。他更指千相烈是韩苪梨的国中导师，本来同样以筑明外语高中为目标，但缺席考试，令家中有权有势的郑秀正成功考入。原来他与郑秀正的母亲以教育监作交易，助她在每次考试中升等。教权局全员被带走调查，他们要被关禁到考试结束后，以确保能帮助郑秀正升等，他更将考试答案交给郑母。奉靳代因被看轻而被放走，崔康石不顾他的回心转意，签了他的调职申请。

考试结束后，千相烈发现郑秀正的数学和英文零分，考卷被调包，执意要收卷，但被罗振华制止，原来调交考卷的正是被放出去的奉靳代，罗振华更当众踢爆真相。与此同时，在面对着黄基泰的提问，崔唐石完美反击，在席上直言要缔造一个良好的教育环境。

第5集：罗华振为被骚扰老师平反

小学老师崔智善在吊颈自杀之际，任含琳赶到着她做心理评测，并指因其结果而暂时停职，由罗华振接棒。学生金宇振的母亲不断地发讯息骚扰崔智善，对她的言行举止不断指指点点，以及要求对方无条件支持自己的儿子，更找到崔智善的社交平台不断留言，她试图找校长插手，但对方无动于衷。崔智善仍细心照顾金宇振，但他却与其他同学发生冲突，但金母拒绝让儿子道歉。

事后她更不断打电话骚扰崔智善，令她精神状态不济，压力倍增，对方更在网上造谣她虐待儿童。崔智善接受心理治疗，罗华振不断借小事打电话骚扰金母，她直接杀到学校找对方叫对方不要骚扰自己，他更踼到金父的工作地方下跪「道歉」。回到家后，金父金母吵架，金母直接找到校长投诉，但对方态度强硬不睬理，她十分生气要带儿子转校，更试图组织家长抗议，却反被罗华振告虐待儿童。

金母却从不认为自己的一举一动有问题，金宇振用母亲的电话致电崔智善代母亲向她道歉。金母亲眼目睹儿子与崔老师的相处，流下后悔的泪水。罗华振回到家中，翻看未婚妻的日记，她曾因学生赵圭哲倍感苦恼。

第6集：罗华振带触法少年去监狱「体验」

罗华振翻看崔佳尹出事前的监控，崔康石到访看到他家中处处都有崔佳尹的踪影。教权局3成员目睹高中生偷车，随即追赶他，对方用烟花攻击更冲去人群，任含琳用单车拦截他们一行人，但他们毫不悔改，自豪年仅14岁不需接受法律制裁，他们更检举教权局虐待儿童，并破坏他们的汽车；任含琳发现女学生吴允珍状态不对劲。崔康石去保释众人，并着他们去4位触法少年的玄进学校。任含琳发现吴允珍被触法少年关在储物柜，更发现对方进食毒品，只因被触法少年诱惑可用于减肥。

触法少年即使被揭穿贩毒仍毫不悔改，教权局将4人带去少年监狱「体验」，他们被任含琳打到落水流花，更获得「特别关照」。触法少年之首闵智雄与监狱中的死刑犯金秀谦打起来，众人赶到制止时，金秀谦却指自己不小心滑倒，罗华振告知4人金秀谦曾将欺凌他的人杀光，令他们十分恐惧，闵智雄更被吓到濑尿。4人的家长投诉教权局将儿子送入监狱，但崔康石毫不慌乱，带他们相聚，并揭穿他们贩毒，但父母仍无脑力撑，指他们年纪尚小不懂事，被崔康石喝止。4人再被带回监狱，势要他们承担责任。原来一切都是罗华振与金秀谦串通好，只为让4人感受到恐惧，他寄语教权局不要再让任何一个学生变成他。

第7集：奉靳代潜入学生赌博现场

闵智雄险被狱友袭击，同在狱中的赵圭哲为他挡刀。他在处理好伤口后，向罗华振下跪道歉，但其实只是他「做样」。

众人调查赌博案，一名父亲闯入教权局办公室，原来他的儿子李在润玩非法赌博借高利贷，欠下8500万韩圆，父母帮他还清债务只想他从中学习，但他仍抵抗不到诱惑，再浸迷在赌博游戏中，高利贷更到李父工位追债，最后李在润更离家出走，他走头无路下找到教权局。奉靳代化身学生潜入乐园高中，发现赌博风气严重，他借机融入暗桩的圈子，在输了100万后，被学生引诱去加码以及借高利贷。奉靳代因欠债被追债者带走，他目睹学生被逼打劫以及偷窃，以及负责传送赌博讯息，他在「工位」见到李在润，但他状态劲差。

奉靳代帮助修复赌博网站广告，暗自留下摩斯密码交代所在地，罗华振以及任含琳随即杀过去，成功找到奉靳代。罗华振单枪匹马去找话事人并出手教训，狂扇巴掌。在相处过程中，任含琳对奉靳代心生好感。黄基泰为了在总统大战战胜崔康石，私下去见赵圭哲。

第8集：罗华振踢穿学生用非法药物备考

教权局将目标放在承砚高中，家长以难搞出名。在考试中，S班学生郑贤民晕倒引起教权局关注，郑母到学校并不关心儿子的身体状况，喂他吃下提高专注力的药物，着他继续考试。教权局强制学生进行尿检，父母全言不理执意带子女去补习。

黄基泰将罗华振带触法少年去监狱，酿成伤患的事件曝光。郑母为了儿子考上医学院，不惜搬家到学校附近，甚至将房门拆除，方便监督儿子温习；她去讨好多熙母亲只为获得更多情报，并从对方身上获得提高专注力的药物，郑贤民被逼服用，罗华振查出是非法药物，构成刑事犯罪。

当时郑母仍不满药物的效果更在论坛寻找更有效的药物，但其实是毒品，他体内的剂量已致死，甚至上瘾。郑母将郑贤民困在房间中，任含琳吊绳破窗而入，制阻他服用毒品。罗华振揭穿郑母明知是毒品仍要喂给儿子服用的真相，她毫不悔改，要儿子回来学习，考上医学院。罗华振着郑母自己考上医学院，紧跟她为儿子设计的时间表进行，由他亲自监督；而郑贤民则在医院接受治疗，在奉靳代的帮助下，他成功找到自己的兴趣。

两母子终相见，但见面第一句仍是问他有没有读书，他坦言自己不会去考医学院入学考试，希望母亲可以好好过自己的生活，拒绝再被道德绑架。罗华振发现该毒品与赵圭哲杀害未婚妻有关联；与此同时，黄基泰助赵圭哲回归社会。

第9集：罗华振为遭精神霸凌学生夺回公道

赵圭哲回归校园，被大批学生家长抗议，罗华振亲自去学校见他温提对方不要搞小动作。赵圭哲来到教权局指同学张成九被霸凌，罗华振亲自去处理，但老师却指没有异样，他发现虽然张成九没有被打，但却无形中被李志浩欺凌。

众人查出学生用张成九的帐号去诈骗，他更惨被追债，但李志浩却就手旁观，甚至李母也毫不认数。李志浩更反将一军，检举张成九霸凌他。任含琳假装懦弱学生去接近李志浩，并将自己的帐号借给他使用，成为新的「人肉WIFI」，借机骇入他的手机，将他的所作所为原封不动还给他。任含琳更故意激怒他，令对方在同学面前拟对她动手动脚，从而召开学暴委，罗华振到来成为任含琳的代表律师，更宣布学暴会交由教权局监管，李志浩强调自己从未对张成九动手，但罗华振强调精神暴力同样是霸凌的一部分。

深夜，崔唐石与罗华振小酌，二人都万分思念他的女儿以及他的未婚妻。原来李志浩抢先一部召开学暴委是赵圭哲的建议，他事后更将对方推落楼，假装自杀现象，再将剪接过的对话交给黄基泰。

第10集：罗华振终将赵圭哲绳之于法

事件曝光后，教权局被大众抨击，罗华振翻看CCTV怀疑有人将李志浩推下楼，他猜测是赵圭哲所为，与心丸有关。赵圭哲当年示学校为毒品市场，学生是潜在客户，却被崔佳尹发现因此将她杀害。赵圭哲故意提起崔佳尹激怒罗华振，令对方动手，片段在网络疯传，教权局所有员工停职。

赵圭哲再次在学校搞毒品生意，将货品伪装，招揽学生做跑腿，学校风气变差。跑腿之一的张成九发现不对劲去找罗华振但被赵圭哲拦截。但原来教权局消失都是罗华振的计划，只为逼使赵圭哲出手，一大班老师前来帮忙，拿出搜出的毒品，奉靳代与任含琳潜入校园找出所有包装款式，教权局将矛头指向赵圭哲，并宣布回复职位。三人去学校找寻证据，任含琳误吸入毒品，从高楼跳下拦截两学生，但不敌二人，关键时刻奉靳代保护她。

罗华振独自去追赶赵圭哲，他以张成九的性命作威胁，更用刀捅罗华振。罗华振亲手将刀拔出，一巴一巴将他打倒在地；他失血过多依稀中见到崔佳尹，任含琳将他扶起，所有涉事学生落网。崔康石看到罗华振身受重伤，一改刚刚的沉重，激动得想打赵圭哲。教权局众人去拜祭崔佳尹；在一所学校中，篮球队被一名学生体罚，三人小队齐齐出动。

返回目录

1. 校园以暴制暴 设定创新

纵观近年的韩剧，以暴制暴这类复仇型的剧情并不罕见，例如《非法正义》和《模范的士》等以私刑伸张正义的题材均备受观众追捧。不过，《铁拳教育》将舞台搬到校园，实行「以暴制暴」，带来极大的反差感，以戏剧方式引发大众思考现实中难以解决的教育冲突，极具看点！

剧情围绕校园暴力。

2. 改编自超人气网络漫画

《铁拳教育》改编自由韩国漫画家蔡溶宅与韩嘉蓝联手创作的人气网络漫画。自2020年开始连载以来，该作人气一直高企，收益突破23亿韩元，更荣登YLAB公司销售额榜首，本身已累积大量忠实书迷，是次影视化自然备受瞩目。

3. 演员与角色契合度极高

虽然《铁拳教育》的主演阵容并非一线流量明星，但与角色的契合度极高。剧中包含大量精彩的动作场面，男主角金武烈曾获国防部颁发「西海守护者徽章」，身手不凡；而视帝李星民的加盟更为剧集质素提供了信心保证；秦基周在剧中干脆利落的格斗身手，亦可见其下了不少苦功。

《铁拳教育》的演员适配度高。

4. 幕后金牌团队打造

本剧由执导过《少年法庭》的洪钟灿导演掌舵，并由《精神病房也会迎来清晨》的编剧团队李楠圭、金多喜及文钟浩共同执笔。剧中案件均有现实原型参考，例如第1集讲述国会议员之子在校内凌虐同学，校方因畏惧权势选择包庇，导致朴大锡坠楼身亡。情节精准对应了2023年震惊韩国社会的「郑淳信儿子欺凌案」，令观众观看时更具共鸣。

剧情参考真人真事。

5. 实力派绿叶宋英奎遗作

在第1集中饰演恶霸父亲刘光弼的实力派绿叶演员宋英奎，于去年卷入醉驾案后不幸离世，本剧亦成为其遗作。他将傲慢权贵的嘴脸演绎得淋漓尽致，面对儿子害出人命仍毫无悔意，甚至企图动用国家权力遮掩真相，最终恶行曝光、狼狈入狱的下场令人唏嘘。

返回目录