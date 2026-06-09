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吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当

影视圈
更新时间：14:45 2026-06-09 HKT
发布时间：14:45 2026-06-09 HKT

吴文忻今日（9日）传来噩耗，在医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻的家人和好朋友今早分别在吴文忻的FB和IG公布死讯，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两个囡囡也有和妈妈道别，两个囡囡将会继续由爸爸好好照顾，稍后再公布后事安排。

吴文忻与前夫陈剑陵优雅地做回朋友

吴文忻在2025年6月宣布与有「南丫岛王子」之称的金融才俊老公陈剑陵离婚，虽然她曾表示：「没有谁对谁错！希望大家也不需要作无谓的揣测，有些人做朋友会比做夫妻还好，那就优雅地做回朋友吧！」但依然引来网民揣测她抗癌期间被老公抛弃，后来吴文忻为前夫平反：「我哋由头到尾都系好好朋友，佢未必系个好伴侣，但一定系个好爸爸。」

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吴文忻与陈剑陵留学美国时认识

吴文忻与陈剑陵在美国读书时已认识，两人在2011年结婚，2014年诞下大女Scarlet，到了2016年8月补办婚礼，当时吴文忻已怀有第二胎，但她仍甜蜜留言：「今天在教堂补办婚礼，即系结多次婚！嫁多次，都是你！」一家四口曾有一段幸福生活，但到了2025年6月27日，吴文忻无预警下宣布离婚，当时她引用自传书籍《因爱重生》第四章结语写道：「婚姻教我放下和感恩。即使这段旅程没有童话般的结局，它仍是生命中重要的一幕，让我更懂得爱自己，也爱身边的人。」她强调这次婚姻结束「没有谁对谁错」，呼吁大家不需要作无谓揣测，「有些人做朋友会比做夫妻还好，那就优雅地做回朋友吧」，并澄清并非为了炒作。其后吴文忻又在访问上坦言与前夫陈剑陵婚变多时，早在癌症复发前感情已出现问题，并非如外界所指是在她患病后才离她而去：「感情有问题非一日之寒，唔止一个人责任。」她选择在这段时间公布离婚消息，是因为不想再对外界有所隐瞒，并强调两人是和平分手，再见亦是朋友：「我哋由头到尾都系好好朋友，我哋美国读书已经识，做唔成伴侣，做朋友都无问题。」对于外界对前夫的误解，她表示：「我要为佢平反，佢未必系个好伴侣，但一定系个好爸爸。」 吴文忻亦曾表示与前夫的关系如同朋友般相处。

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吴文忻被人骗走毕生积蓄

结束14年婚姻后，吴文忻搬离位于渣甸山的2,000呎豪宅，更被发现在二手卖物网上出售家电，包括冷气机及座椅等，价格更比原本售格低出不少。吴文忻曾在IG发文解释：「其实自我大学毕业回港呢廿几年，搬咗十几次屋，我每次都会在网上买卖二手家私！我觉得一件物品能够用一个相宜价钱给有心人买到去延续它的生命，是三赢，是很有意思的事啊！为地球尽点力去减废！」但原来当时吴文忻被人欺骗了所有的毕生的积蓄，曾有人向她提议募捐，不过吴文忻一口拒绝，更绝不卖惨，更以积极态度抗癌：「低调地将所有出嫁的金器全部卖走，（这个中国人传统买金保值实在明智），原来当你最需要的时候那些金器是那么值钱有用。而且本人之前也开live，低调地卖走早年自己买落的玫瑰金劳力士，一些钻石手饰，H字头的名牌袋，原来当自己面对生死，这一切虚荣的东西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮劲朴素的我，这些东西买来也只是满足当时一刻的虚荣，根本买来摆多过用！」

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