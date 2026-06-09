吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死

吴文忻今日（9日）传来噩耗，在医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻的家人和好朋友今早分别在吴文忻的FB和IG公布死讯，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两名女儿也有和妈妈道别，女儿们将由前夫陈剑陵照顾，稍后再公布后事安排。

吴文忻曾举办了一场「生前追思会」

吴文忻乳癌复发后，以乐观态度为生命奋斗，可惜病情持续恶化，今年3月为自己举办了一场「生前追思会」，当时与导演彭秀慧联同一众好友在酒店为她举行了这场聚会。会场布置温馨，没有半点离愁别绪，当时吴文忻与好友谈笑风生，坦然面对生死，彭秀慧曾写道：「动机很简单，希望你快乐，回报就是，大家都很快乐。」吴文忻留言感谢好友们：「谢谢你们的每一份爱，真的很感恩！很有力量！」

相关阅读：吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响

「老Best」彭秀慧为吴文忻筹办「生前追思会」

吴文忻今年由第三期恶化至第四期，吴文忻曾表示因为病情反复令她心身俱疲，甚至一度觉得与死神很接近：「未试过情緖咁差，直头日日爆喊，因为胸部位置状况好差，不时流脓，好酸馊，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同条尸一齐瞓咁。」身心饱受煎熬的吴文忻庆幸身边好友的支持，特别点名感谢由6岁开始认识的「老Best」导演彭秀慧，每天通电话关心，令她在最低潮时感到无比窝心。其后好姊妹特别为吴文忻筹办了一场别具意义的「生前追思会」，让她克服对死亡的恐惧。彭秀慧曾在IG分享多张「生前追思会」相片，相中看到房间布置满载温馨，放满心型气球及写著「Friendship Forever」。众人手挽手拥抱，摆出不同甫士打卡，更细看当年儿时的照片，彭秀慧曾写道：「多久没有随随便便围在一起看看照片 ，说说旧事，微笑大笑一起笑这么简单 ，这么快乐。我想 ，可以引以为傲的应该是发黄相簿内的脸孔，今天还在身边我在妳在 ，大家在。动机很简单，希望你快乐，回报就是，大家都很快乐 Friendship Forever。」吴文忻亦有回复：「谢谢你们的每一份爱，真的很感恩！很有力量！I love u all!」

吴文忻克服死亡恐惧

后来彭秀慧再贴出与吴文忻头贴头的合照：「无办法啦，6岁开始同你玩，点都系你最老嘅朋友，再老啲啰，惊你呀！」 她还配上雷同二友《让时间变慢》的歌词《让时间变慢》为好友打气：「幸福若有限时 尽情地吃喝 可不可以 血管挤逼也不管了 这刻开心才是最紧要…愿我们与忧虑都失散 不去烦 明天的重担 几许风雨都不谈 捉住这秒浪漫 让时间都变缓慢…」吴文忻亦曾在接受访问时提到，非常感激好友们的安排并豁达地表示：「能将死亡攞出嚟讲，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐惧， 呢场聚会好似系一个能量满满嘅加油站，令我重新振作面对接下来挑战。」

相关阅读：吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女