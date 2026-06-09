Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响

影视圈
更新时间：12:24 2026-06-09 HKT
发布时间：12:20 2026-06-09 HKT

吴文忻在2024年8月透露乳癌复发，一直积极到多地接受癌病治疗，以乐观态度为生命奋斗。可惜今日（9日）传来噩耗，吴文忻在医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻的家人和好朋友今早分别在吴文忻的FB和IG公布死讯，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两个囡囡也有和妈妈道别，两个囡囡将会继续由爸爸好好照顾，稍后再公布后事安排。

吴文忻最后一次露面是现身草蜢演唱会

吴文忻最后一次露面是现身草蜢演唱会，她曾在IG贴了一段短片，当时她最前排位置，期间跟蔡一智握手，蔡一杰走到台下与吴文忻拥抱以表支持，事后并说：「感谢草蜢给了我很多青少年时的回忆，蔡一杰还下了台揽住我锡咗一啖，超兴奋，有点受宠若惊，杰哥，我们要一起努力，加油！」吴文忻又称受抗生素和类固醇药物副作用的影响，出现反胃作呕兼难以进食，而且「每晚又瞓得好差」，不过往后吴文忻未有再更新IG，好友彭秀慧称每日都紧密联系，指她正在深圳静养，虽有虚弱的时候，但大家不用担心。

相关阅读：吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女

吴文忻在2022年发现患上乳癌

吴文忻在2022年发现患上乳癌，当时肿瘤尚小，她立即接受了切除手术并进行身体调理，到了2024年8月，吴文忻无奈宣布乳癌复发，且恶化至第3期，更扩散至淋巴腺，其后病情进一步恶化至第4期，癌细胞扩散至肝脏、骨骼及大脑，情况极为严峻。吴文忻在抗癌期间从未放弃，积极在香港、泰国、深圳等多个地方寻求不同的中西医及辅助疗法，虽然吴文忻在泰国接受另类的「免疫细胞疗法」后，曾表示癌细胞指数一度回复至正常人水平，但其后情况急转直下，确诊为第四期，更因身体状况出现问题而入院。面对癌细胞扩散的坏消息，吴文忻十分无奈，但她为了两个女儿，她曾明言不会放弃并「继续尽做」。吴文忻的抗癌路途崎岖，曾尝试多种治疗方法，也经历了常人难以想像的肉体与心灵痛楚，吴文忻的癌症由第三期恶化至第四期，癌细胞更扩散至脑部，她曾表示过去一两个月身心俱疲，因胸部伤口状况欠佳，不时流脓并发出酸馊异味，让她苦不堪言，更形容「晚晚好似同条尸一齐瞓咁」，坦言前所未有地感受到与死神如此接近。

吴文忻近月觉得好接近死亡的感觉

吴文忻又曾撰长文分享抗癌的复杂心情，要花三年的时间才能真真正正领悟到六个字：「接受。放下。面对」并决定「与癌共存」。后来在朋友介绍下，吴文忻前往深圳的医院接受治疗，当时她曾表示过去两三个月在港时，身心都已坍塌得好紧要：「过去两、三个月觉得好接近死亡嘅感觉，我晚晚闻住呢个好...好好好醙嘅尸臭味，瞓觉嘅感觉。」吴文忻直言感觉自己：「得返四分一条人命，好辛苦。」不过吴文忻表示有信心会康复，又称在内地接受治疗入住的三人房环境好，除可以嗌外卖，还分享照片曝光留医时的重口味餐单。吴文忻表示治疗、住院及药费只花24,000多人民币，比起在香港的一针已索双倍费用，认为值得北上治疗。在4月，吴文忻本来仅进行两晚化疗，却因检查发现肺部出现「肺花」，证实患上肺炎，吴文忻称有可能是化疗药物的副作用，因为该药物有10%的机率会引致肺炎。另一个可能则是因化疗后白血球降低，导致身体受感染。最后吴文忻称：「因为之前用𠮶只化疗药不能再用要转药，因为有机会导致我肺炎，但又未知下只药用咩药，会唔会甩头发，咁就决定唔铲光头，剪个男仔头！」

相关阅读：51岁吴文忻4期乳癌扩散再入院 好友集气祈祷求大步槛过：减轻佢痛苦 刚办生前追思会

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
20小时前
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
2小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
5小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
23小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
22小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
2小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
5小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
15小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
13小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
2小时前