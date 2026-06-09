吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响

吴文忻在2024年8月透露乳癌复发，一直积极到多地接受癌病治疗，以乐观态度为生命奋斗。可惜今日（9日）传来噩耗，吴文忻在医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻的家人和好朋友今早分别在吴文忻的FB和IG公布死讯，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两个囡囡也有和妈妈道别，两个囡囡将会继续由爸爸好好照顾，稍后再公布后事安排。

吴文忻最后一次露面是现身草蜢演唱会

吴文忻最后一次露面是现身草蜢演唱会，她曾在IG贴了一段短片，当时她最前排位置，期间跟蔡一智握手，蔡一杰走到台下与吴文忻拥抱以表支持，事后并说：「感谢草蜢给了我很多青少年时的回忆，蔡一杰还下了台揽住我锡咗一啖，超兴奋，有点受宠若惊，杰哥，我们要一起努力，加油！」吴文忻又称受抗生素和类固醇药物副作用的影响，出现反胃作呕兼难以进食，而且「每晚又瞓得好差」，不过往后吴文忻未有再更新IG，好友彭秀慧称每日都紧密联系，指她正在深圳静养，虽有虚弱的时候，但大家不用担心。

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吴文忻在2022年发现患上乳癌

吴文忻在2022年发现患上乳癌，当时肿瘤尚小，她立即接受了切除手术并进行身体调理，到了2024年8月，吴文忻无奈宣布乳癌复发，且恶化至第3期，更扩散至淋巴腺，其后病情进一步恶化至第4期，癌细胞扩散至肝脏、骨骼及大脑，情况极为严峻。吴文忻在抗癌期间从未放弃，积极在香港、泰国、深圳等多个地方寻求不同的中西医及辅助疗法，虽然吴文忻在泰国接受另类的「免疫细胞疗法」后，曾表示癌细胞指数一度回复至正常人水平，但其后情况急转直下，确诊为第四期，更因身体状况出现问题而入院。面对癌细胞扩散的坏消息，吴文忻十分无奈，但她为了两个女儿，她曾明言不会放弃并「继续尽做」。吴文忻的抗癌路途崎岖，曾尝试多种治疗方法，也经历了常人难以想像的肉体与心灵痛楚，吴文忻的癌症由第三期恶化至第四期，癌细胞更扩散至脑部，她曾表示过去一两个月身心俱疲，因胸部伤口状况欠佳，不时流脓并发出酸馊异味，让她苦不堪言，更形容「晚晚好似同条尸一齐瞓咁」，坦言前所未有地感受到与死神如此接近。

吴文忻近月觉得好接近死亡的感觉

吴文忻又曾撰长文分享抗癌的复杂心情，要花三年的时间才能真真正正领悟到六个字：「接受。放下。面对」并决定「与癌共存」。后来在朋友介绍下，吴文忻前往深圳的医院接受治疗，当时她曾表示过去两三个月在港时，身心都已坍塌得好紧要：「过去两、三个月觉得好接近死亡嘅感觉，我晚晚闻住呢个好...好好好醙嘅尸臭味，瞓觉嘅感觉。」吴文忻直言感觉自己：「得返四分一条人命，好辛苦。」不过吴文忻表示有信心会康复，又称在内地接受治疗入住的三人房环境好，除可以嗌外卖，还分享照片曝光留医时的重口味餐单。吴文忻表示治疗、住院及药费只花24,000多人民币，比起在香港的一针已索双倍费用，认为值得北上治疗。在4月，吴文忻本来仅进行两晚化疗，却因检查发现肺部出现「肺花」，证实患上肺炎，吴文忻称有可能是化疗药物的副作用，因为该药物有10%的机率会引致肺炎。另一个可能则是因化疗后白血球降低，导致身体受感染。最后吴文忻称：「因为之前用𠮶只化疗药不能再用要转药，因为有机会导致我肺炎，但又未知下只药用咩药，会唔会甩头发，咁就决定唔铲光头，剪个男仔头！」

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