吴启洋亲解与许宝恒「食面绯闻」 为女方平反「小三」标签：不可信 揭「兄弟吻戏」内幕

P1X3L成员吴启洋（Phoebus)昨晚为新歌《来生不》举行MV首播活动。这首新歌是他约满环球唱片后，正式签约成为MakerVille「亲生仔」后推出的第一首歌，亦是相隔两年再出新作，令他有点紧张。

吴启洋邀队友拍双版本MV

他特别为新歌制作两个不同版本的MV，其中一个邀请了P1X3L两位成员参与，George（欧镇灏）在MV中暗恋他并向他送吻，引来全场粉丝尖叫。问到被安排这一幕可有被George责骂？Phoebus笑说没有，并透露：「拍摄现场他差点真吻过来，我即时推开他。其实现在气氛很好玩。」他又表示，P1X3L已差不多两年没有一起合作，所以这次MV邀请到他们合体拍摄感到很开心。问到其他两位成员是否也签了合约成为同公司「亲生仔」？他说：「我在生日当天与公司洽谈合约事宜，大家都应该是亲生仔了，但我没有过问他们的合约。」Phoebus表示，制作两个MV也担心点击率被分薄，但细心一想，这次是希望大家看到他的诚意，他又答应在场粉丝会陆续推出新歌。

吴启洋与许宝恒「食面」再惹绯闻

近日Phoebus与《P1X3L 5G上台计划》成员之一许宝恒（Alice）因合作主持ViuTV旅游节目《煮个面你食》而再次成为网络热话。二人在节目中互动火花频频，不时被镜头捕捉到深情互望、穿著情侣装，甚至共用餐具的亲密画面，让不少网民认为他们是「奉旨放闪」，Phoebus随即解释，拍摄当时很随意，大家看不到他们要吃多少碗面，二人本着不要浪费的原则，因为每去到一个地方便要吃几碗面。

吴启洋否认「真感情」

不过，二人各自在社交媒体上载的合照及幕后花絮可见关系非常亲密，不论是玩猫及用餐等，均洋溢着情侣间的甜蜜氛围，就像将绯闻摆上台面？Phoebus即说：「不是啦！如果大家钟意看的话，希望会有第二季，（与Alice这段情是真的？）食面当然是真的，我们是拍《煮个面你食》，（拍出真感情？）不是，我们每次食面都是用真感情地去食，表达给观众食面的意义，（拍完即没有感情？）停了机之后真的没有太多！」

吴启洋不会避忌许宝恒

二人的绯闻引来网民翻出2023年Alice当时疑似以「小三」身份介入Phoebus与其拍拖5年的歌手女友张天颖（Jaime）的5年情，除了张天颖争议外，许宝恒更被网民踢爆做「第三者」早有前科。早在2021年她参加《全民造星IV》期间，就曾盛传她积极主动接近当时担任节目导师的偶像MIRROR成员Jer（柳应廷）。不久后，柳应廷亦宣布与相恋5年的正牌女友正式分手，当时许宝恒就被千夫所指是导致男方情变的导火线。有网民在留言区怒轰Alice「两次都系拆散人哋谈婚论嫁嘅5年情，真系好讽刺！」问Phoebus可有感到Alice被指是「小三」很惨？他说：「又不是说八卦，那些事可信可无，我们很努力做作品给大家看。（再与她合作会否避忌？）我不会，回了公司之后什么节目也会照做不会避忌，会投入去做不理会其他事。」最后他直指，绯闻不是真的。