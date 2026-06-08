AK盼挑战金庸作品演「杨过」 赞成林恺铃演「小龙女」 演出舞台剧获谢君豪赞赏：细节放心中

男团MIRROR副队长江𤒹生（Anson Kong，AK）到旺角出席香氛活动，吸引大批「生粉」到场围观，刚好是舞台剧休息日，AK心情大好不断派心。他笑言以前曾几个男生夹钱买香水出席毕业晚宴，加上晚装对当时仍是中学生的他而言花费不少。至于送香水给异性只有送给妈妈，笑言凭多年相处估中妈妈对香水的喜好。至于可会送给MIRROR兄弟？AK表示会送给习惯喷香水的陈卓贤（Ian），亦会送给邱傲然（Tiger）因他年纪最细，觉得香水是成为男人的转折点。

AK新电影《大分瓶》快将上映

谈到上星期开始演舞台剧《魔幻时刻》，AK这次同对手韦罗莎有亲热戏码，因有对方好好引导地演出，令他不觉得惊，至于前辈谢君豪赞他比排练好：「细节我就放在心中，不讲给大家听，哈哈！」AK主演电影《我们不是什么》票房破1200万，他不介意票房慢慢上，最紧要继续上升，至于另一部作品《大分瓶》亦快将上映，但不敢谂成绩，因市场已有变化，之前的成绩也不能当成参考。

AK想睇林恺铃古装造型

谈到早前出席香港电影编剧家协会活动，与名作家金庸的公子查传倜合照，网民力推AK演金庸笔下角色杨过，AK直言一直想演金庸作品，又笑言之前断手的确很适合演「杨过」，众多作品中自己也最钟意《神雕侠侣》，其次是《射雕英雄传》，所以都想演绎「过儿」还有「周伯通」，因自己未演过古装，很想体验，呼吁老板想投资可以找他。对于网民推举林恺铃演「小龙女」与AK演一对，AK表示赞成，称想看对方的古装造型。