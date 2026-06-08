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方力申补办婚礼照片首曝光 弥补老婆Maple叶萱遗憾 甜蜜放闪：一定要喺香港补返数

影视圈
更新时间：22:08 2026-06-08 HKT
发布时间：22:08 2026-06-08 HKT

方力申（Alex）于去年情人节宣布与叶萱（Maple）在美国注册结婚，同年12月叶萱为方力申诞下女儿方爱嘉（Isla）。方力申有感在美国结婚时一切从简，觉得对太太叶萱有所亏欠，今晚（8日）方力申在社交平台分享多张婚纱照，透露在香港补办婚礼，甜蜜留言要弥补叶萱的遗憾。

方力申叶萱婚礼充满欧陆风

方力申今日在IG分享多张婚照留言：「上年太太喺毫无准备下就嫁咗俾我。仲无化妆无整头无拣过婚纱咁就影埋结婚相添。唔得嘅，一定要喺香港补返数。」从公开的照片中，方力申与叶萱在充满欧陆风的浅水湾影湾园拍摄婚照，而当中见到有婚礼帐篷，相信是补办婚礼及婚宴的场地。

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已荣升人夫兼人父的方力申，身穿一套酒红色丝绒西装，搭配白色西裤，英气十足神采飞扬。方力申又全程拖住太太叶萱，脸上挂著幸福笑容。新娘子叶萱则穿上一袭典雅的长袖婚纱，上半身是精致的蕾丝设计，下半身为飘逸的A字纱裙，款式简洁高贵，完美突显其温婉气质。

方力申婚礼营造高雅氛围

方力申的其中一张照片，见到他与叶萱抱起女儿合照，囡囡Isla穿上粉红色裙，笑得开怀，方力申则做出趣怪表情逗弄女儿，一家三口其乐融融。至于婚礼的现场布置亦见心思，以白色及粉色系的鲜花为主调，打造出花艺拱门，上砷挂有「Maple & Alex」。而婚宴的餐桌上则摆放烛光与淡雅的玫瑰，营造出温馨高雅的氛围。而方力申早前为女儿方爱嘉举行百日宴的地点，同样选址浅水湾，似乎对该区的环境情有独钟。

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