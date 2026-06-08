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星二代庞景峰成猛男团新血︰坚持底线唔会除裤 《星岛申诉王》揭香港现「男色经济」热

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-08 HKT
发布时间：21:45 2026-06-08 HKT

早前《星岛申诉王》报道有食肆及酒吧，请来猛男侍应催谷生意掀起「男色经济」热，有酒吧餐厅更找来星二代加入，钱小豪及郭秀云儿子、35岁庞景峰为一间大型酒廊演出猛男秀。一众猛男登上大舞台，以骚肌跳舞及各项表演，让女性为主的观众们热血沸腾，兴奋得欢呼失控。

庞景峰推广中华文化

《星岛申诉王》到一间大型酒廊欣赏猛男大型秀，发现艺人钱小豪及郭秀云的儿子、同样入行做艺人的庞景峰（Andrew），早已在现场准备，并与观众合照。问到他作为星二代出演猛男秀的感受，他直言：「我演出时唔系全身赤裸，只系唔著上衣耍功夫，我概念系宣扬、推广中华文化，传承中国功夫。」

庞景峰后空翻压场

表演当日，只见庞景峰赤裸上身展示六块腹肌，一开始便大打后空翻压场，之后大耍功夫和双截棍，成为演出亮点。完场后他大呼过瘾，透露与猛男秀主办方签署了数次合作，希望下次8月1日表演前，在更多时间训练下，表演可以更精采。

庞景峰认保守

问到底线时？庞景峰秒答：「我唔会除裤！其实相对台湾、泰国可会除剩条底裤，香港比较保守，而佢哋请我都系赤裸上身打功夫，平时我都系赤裸上身耍功夫㗎啦！冇乜所谓。」他强调，打功夫是他可展现的技能：「𠵱家有几多幕前人好似我咁？可以live show耍到功夫打到空翻？呢个技能只得我有！」

女客人如狼似虎

相对庞景峰，有部分猛男因为未试过参与类似的大型舞台演出，显得紧张，但仍做足准备，包括做掌上压谷起肌肉希望以最佳体态示人。当晚表演多元化，除猛男骚肌演出外，还有男女混合的舞台演出、钢管舞等。对于女士来说，其中一个期待环节，就是被猛男施展公主抱，及单对单玩忌廉这类游戏；大部分「互动」均属点到即止，但其中一名女观众，突袭式以舌头舔向猛男的乳头，还露出一脸满足的表情。该名叫琳琳的妇人对记者说，见到猛男当然流口水，想把他们拥在怀里。

庞景峰时薪达4,000元？

庞景峰坦言当晚都有不少「咸湿auntie」：「虽然佢哋眼神色迷迷，但望嘢唔犯法嘅。」又自爆：「我喺娱乐圈出身，由细到大都见唔少呢啲（色迷迷）师奶，去亲KTV，岁数大啲嘅娱乐圈、金融auntie老板，都会畀呢啲眼神『非礼』我，我都唔会啋佢！而且佢哋知我有『星二代』背景，唔会搞我。」

肌肉型男渴市

有份参与今次大型猛男秀的其中一个猛男团队于去年成立，为数大约20人。该猛男团的团长Dragon表示，由于越来越多商家找他们驻场及表演跳舞，急需招聘更多新猛男。他透露，猛男初入行时薪大概150元，如果有足够才艺，时薪便拾级而上，特别是精于跳舞的肌肉型男，时薪可高达4,000元。问庞景峰是否有这个时薪？他卖个关子保守秘密：「有需要先爆身价。」

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