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Alton担任公司足球队班主兼成员 Candy化身经理人送情绪价值

影视圈
更新时间：17:15 2026-06-08 HKT
发布时间：17:15 2026-06-08 HKT

ViuTV全新节目《香港有场世界杯》将于今晚起，逢星期一至五晚上10点30分播放。适逢即将迎来世界杯，MIRROR成员王智德（Alton）将化身公司足球队「99 United」班主及球员，召集一班公司同事一起踢波，筹备一场足球友谊赛；COLLAR成员王家晴（Candy）就会担任球队经理人；而公司足球队成员之一的温汤马仕（Thomas）亦会化身球探，走访全港召集入围今届世界杯决赛周国家的各国足球爱好者。这些海外足球员将组成一支全新的无国界足球队「Baller Without Borders」，并会与公司足球队进行友谊赛，来一场香港限定世界杯。

王智德是「99 United」班主

今晚（8日）和明晚（9日）播出的两集，作为球队班主的Alton坦言与「Baller Without Borders」的外国球员见面后，觉得公司足球队「99 United」的软件和硬件上都和对手有距离：「好耐之前有踢过正式比赛，知道体力需求都大。软件就系佢地系活跃嘅足球员，就算唔系职业足球员都一定熟过我地。硬件系我一企埋去，个个都咁高嘅点解？硬碰硬斗身位嚟讲，我地都要加把劲」。有99 United的成员表示希望比赛当日可以入到一球，他笑言入一球的赛果可以是「5:1、9:1或者16:1」，大家享受过程就够。Alton指在筹备今次友谊赛的过程中，发现原来本地有很多有实力的海外足球员，香港足球文化比想像中更多元化。

王家晴为「99 United」打气

另外，99 United球队经理人Candy笑指自己没有太多接触足球经验，所以主要负责为球队打气和提供情绪价值。她指与之前担任篮球队经理人最不同的地方的是因为经验不足，而未能可以落场和大家一起比赛。Candy觉得今次友谊赛可以让大家感受一下世界级的水平，可以越级挑战高水平的选手，是个难得的切磋球技机会。

「Baller Without Borders」打破国界

今明两集宣布第一轮Baller Without Borders（BWB）的成员已成功招揽包括来自比利时、英格兰、巴西、葡萄牙、美国、墨西哥、突尼西亚、塞内加尔、摩洛哥、阿根廷、新西兰和韩国的球员。而公司足球队「99 United」成员包括有MIRROR成员Alton、黄奕晨（Dixon）、卢均宜 、ERROR成员吴保锜（保锜）、ROVER成员卓金乐（Kim）、骆振伟（Thor）、BabyJohn（蔡瀚亿）、张家文（Kai Cheung）、田曜诚（Tsoul）、刘瑞威（Daniel）、温汤马仕（Thomas）、林昆乐（Stick） 、刘嘉玮（Gary）、苏家豪（Daniel）、Edison、黄文衍（MW）、程添霖（William）、利伟伦（Alan）和梁冠聪（Chung）。

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