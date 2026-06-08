陈蕾首次伦敦开骚私心打造限定歌单 为保仙女气质禁止乐迷帮忙翻译

《陈蕾完整的我音乐会2026 伦敦站》，日前于indigo at The O2举行。首次在伦敦开骚，有香港歌迷特意飞到英国撑场，令陈蕾由衷感激。她除私心地交出「最完整的我」演出。此外，陈蕾今次亦带同新结他同行，可惜新结他一出场即扭计，要陈蕾花时间调教，幸好，乐迷对于「虾碌」bonus全单接收。

Wyman是当晚观众之一

听到台下乐迷全以广东话与自己交流，陈蕾搞笑表示：「我并不打算讲英文，应该不用吧？Hi, my name is Panther Chan. Thank you!」台下随即有人大叫「讲得好好」，陈蕾笑称有信心自己的英文不会讲得太流利，因此坚持以广东话与众人交流：「我要说的都十分无聊，听不懂更好。如果你们身边有外国朋友更好，千万不要翻译，请保留我刚刚在台上的气质。」事实上，有乐迷为了霸好位好好感受陈蕾的气质，早在开骚前一日已在场外排队，引起不少路过O2的外籍人士好奇，香港乐迷趁机推广Panther Chan。而近年居于英国的Wyman(黄伟文）亦是当晚观众之一，他在IG分享与陈蕾的合照，并写上「第一次听佢唱live，快慢歌都非常 powerful，希望好快又再听到。」为了与「织女」见面，Wyman特意在西装面外套加上玫瑰花织物，并写上「去见陈蕾，点都要有啲手织嘅嘢！」

陈蕾歌迷由香港飞来伦敦支持

陈蕾今年3月在港举行《完整的我》音乐会，她说当时歌单未够完整，形式亦偏向于新碟发布会。但伦敦站演出，她决定在有限的时间内放入近年能完整代表自己的作品，希望大家感受到满满的诚意：「首先要再一次多谢你们入场，知道有些乐迷由其他城市过来。比起在香港看我演出，我知道你们要花费更多，但你们仍愿意将资源放在我身上，我会尽全力演出。我也要感谢香港歌迷，你们特地由香港飞来支持我。」